Grande ABC dispõe de 546 postos nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



01/07/2019 | 07:30



Embora julho seja, tradicionalmente, mês de férias escolares, a busca por profissionais segue em empresas da região. A quem está à procura de oportunidades, há em aberto 546 postos de trabalho na região.

A maior parte deles é ofertada pela Luandre, empresa de recrutamento com unidade em Santo André. Entre as 210 chances, há vagas para gerente comercial, com salário entre R$ 5.000 e R$ 6.000, e analista de garantia (que avalia processos de solicitação de garantia de veículos e de peças), com rendimento de R$ 3.000 a R$ 4.000. Para saber mais, basta acessar o site www.luandre.com.br.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo possui 201 oportunidades, sendo 25 para operador de empilhadeira elétrica, 20 para auxiliar operacional de logística, dez para nutricionista, dez para saladeira e outras dez para açougueiro, entre outras. Existe, ainda, uma chance para auxiliar de expedição voltada a PCD (Pessoa Com Deficiência).

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) conta com 95 oportunidades na semana, a exemplo de 32 postos para pedreiro de alvenaria, 20 para costureira e oito para armador de ferragens na construção civil.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André disponibiliza 40 vagas. Dessas, 15 são para auxiliar de limpeza, dez para conferente de mercadoria, três para bombeiro civil e uma para desenhista técnico, entre outras. Há outras duas exclusivas para PCDs atuarem como auxiliar de linha de produção.

Para concorrer, basta se cadastrar no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente aos centros, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com documento com foto e carteira de trabalho.