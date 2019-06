Em debate da LDO, oposição lembra de promessas no papel

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/06/2019 | 07:24



Os vereadores de Diadema iniciaram na quinta-feira discussão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020 com críticas da bancada de oposição ao prefeito Lauro Michels (PV) sobre a montagem do plano que antecede o orçamento. O questionamento foi sobre o fato de o verde reproduzir o texto de anos anteriores, alterando apenas datas de entregas de obras que não terminaram ou que sequer saíram do papel.

A base contrária ao prefeito lembrou de promessa de campanha de Lauro em 2012, a primeira vencida pelo verde ao Executivo, de construir um hospital infantil na cidade – o que nunca se efetivou. Outra reclamação foi sobre o fato de Lauro ter se comprometido a erguer outra unidade hospitalar em substituição ao HM (Hospital Municipal), em Piraporinha.

“Não vou nem falar do hospital infantil. Virou piada igual ao Metrô na cidade (rememorando slogan de campanha da ex-deputada estadual Regina Gonçalves, do PV, em 2014). A gestão veio a público defender a verba para o hospital (municipal), fez enfrentamento na Câmara e depois o prefeito disse que não era mais isso”, declarou o vereador Josa Queiroz (PT), ao citar as mudanças de ideia de Lauro a respeito do novo complexo hospitalar.

Líder de governo na casa, o vereador Companheiro Sérgio (Cidadania) alegou que a crise econômica ainda é obstáculo para arrecadação da cidade. “Estamos em 2019, mas estamos arrecadando igual a 2012. A cidade tem (quase) 500 mil habitantes, mas somente 79 mil trabalham na cidade (em relação a outros munícipes que trabalham fora do município)”, sustentou. Márcio Júnior (PV), também da ala governista, disse que a gestão está tentando ser criativa para tentar driblar a crise, apontando o projeto de regulamentação fundiária para melhorar arrecadação.

A LDO de Diadema para o ano que vem está estimada em R$ 1,64 bilhão. A primeira votação do texto deve acontecer na próxima semana. A oposição avisou que, embora tenha ressalvas à proposta, deve votar a favor para não criar empecilhos jurídicos.