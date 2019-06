Classificado para a fase final, Brasil vence França de virada na Liga das Nações

28/06/2019 | 22:54



A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu nesta sexta-feira a vaga na fase final da Liga das Nações. A classificação veio antes mesmo da vitória de virada sobre a França por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/18, 25/23 e 25/23, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

A vaga veio com o triunfo do Canadá sobre a Itália, pouco antes do início da partida envolvendo os comandados do técnico Renan Dal Zotto. O resultado assegurou larga vantagem para os brasileiros na tabela em comparação aos rivais fora da zona de classificação - os italianos, em sexto lugar, não podem mais alcançar o Brasil. Líder, a equipe nacional soma 33 pontos, assim como o Irã, segundo colocado.

Nesta sexta, Dal Zotto escalou a seleção com Bruninho, Alan, Maurício Souza, Lucão, Leal, Lucarelli e o líbero Thales. No decorrer da partida, o treinador colocou em quadra Maique, Cachopa, Rafael Araújo, Maurício Borges, Douglas Souza e Flávio.

Titular mais uma vez, o cubano naturalizado brasileiro Leal foi o maior pontuador da partida, com 15 pontos. Douglas Souza contribuiu com 13. Pelo lado francês, o destaque foi Julien Lyneel, com 14.

Com o apoio total da torcida, o Brasil começou melhor nesta sexta. No entanto, uma sequência de erros no decorrer da parcial permitiu a virada dos franceses. Na segunda parcial, a equipe da casa reagiu e passou a mostrar maior consistência. Mesmo ainda cometendo erros, a equipe venceu o set e empatou o duelo.

As duas últimas parciais foram semelhantes. Os dois times fizeram um duelo equilibrado, com o Brasil apresentando performance ligeiramente superior, até confirmar a vitória.