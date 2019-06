Candidato ao Estado, Skaf defende Metrô para Linha 18

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/06/2019 | 08:53



Terceiro colocado na eleição ao governo do Estado no ano passado, o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), defendeu que seja mantido o projeto original da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará o Grande ABC ao sistema metroviário da Capital por monotrilho. Segundo o emedebista, características da região fazem ser obrigatória a implantação de transporte sobre trilhos. “Tem que ter mesmo. É necessário um transporte sobre trilhos para o Grande ABC”, declarou ele.

Em março, o governador João Doria (PSDB) afirmou que iria encomendar à Secretaria dos Transportes Metropolitanos estudo de viabilidade da Linha 18. Ele admitiu, à ocasião, que poderia trocar o monotrilho pelo BRT, sigla em inglês para sistema de ônibus de alta velocidade. O prazo dado pelo próprio tucano para divulgação desse levantamento termina amanhã.

“(Para mudar o modal) Depende de estudo técnico. Não dá para fazer nada na orelhada. Tem que ter estudo embasado. O governo não pode pensar em mudar de uma hora para outra sem estudo”, ponderou Skaf.

Com assinatura feita em agosto de 2014 pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), o contrato da Linha 18 previa trajeto que ligava a região à Capital, passando por Santo André, São Bernardo e São Caetano, contemplando 13 estações. A ligação com o sistema metroviário se daria na Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde, na Zona Leste de São Paulo. Ao custo de R$ 4 bilhões, o projeto nunca saiu do papel, mesmo após a assinatura de PPP (Parceria Público-Privada) com a concessionária Vem ABC.

Na visão de Skaf, para o Grande ABC, o BRT não resolveria, já que a demanda “aparentemente é grande”. “Quando você precisa de Metrô, outro modal não resolve. Tudo depende de estudo. Se os estudos apontam que tem que ter Metrô, então o BRT não resolve.”

Levantamentos feitos pelo governo do Estado para montagem da licitação indicaram que o monotrilho atenderia à demanda regional. O estudo comentava que, em 2020 (quando a obra já era para ter sido concluída), a expectativa era transportar 342.340 passageiros ao dia.

Nesta semana, na Assembleia Legislativa, o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, assegurou que entregaria até o fim da semana o estudo encomendado por Doria. Durante audiência, o titular do setor citou diversas vezes que a questão orçamentária seria uma das principais na avaliação do futuro da Linha 18.