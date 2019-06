"Tempo dirá" se haverá acordo comercial com China, mas relação é boa, diz Trump

28/06/2019 | 21:50



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (hora local no Japão) que "o tempo dirá" se ele e o presidente da China, Xi Jinping, poderão fazer um acordo comercial entre as duas potências. A declaração é dada horas antes da reunião bilateral dos líderes em Osaka, no Japão, onde participam da cúpula do G20.

Trump afirmou que a relação com a China "é muito boa". Além disso, comentou que a questão da companhia chinesa Huawei deve ser discutida no encontro com Xi. O governo americano impôs a proibição de venda de tecnologia americana à gigante chinesa de telecomunicações, com o argumento de que ela representaria uma suposta ameaça à segurança nacional. Fonte: Dow Jones Newswires.