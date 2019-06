Prefeitura reivindica terreno ocupado há 35 anos no Parque Novo Oratório

Flávia Fernandes

29/06/2019



A Prefeitura de Santo André reivindica na Justiça a posse de terreno localizado na Avenida das Nações, 807, Parque Novo Oratório. O local é ocupado, há 39 anos, por comércio de ferragens e duas casas, onde moram dois idosos, com 83 e 84 anos. A família de João Victor de Jesus, 68, solicita mais prazo para sair do espaço ou até mesmo negociação para a compra da área, no entanto, a administração justifique que trata-se de ordem judicial e, por isso, não tem outra alternativa.

De acordo com Jesus, a ordem de despejo foi recebida no início de junho e deveria ter sido cumprida até a última quarta-feita. No entanto, o comerciante entrou com pedido de liminar para conseguir mais tempo no imóvel e recebeu 15 dias de prazo para que ele e os irmãos saiam do local.

A justificativa dada pela administração para a retomada da área é que o terreno está localizado em cima de tubulação do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e que o local demanda manutenção constante pelos profissionais da autarquia.

Jesus alega, entretanto, que a família não tem para onde ir.

Um deles é o aposentado Domingos Victor Neto, 83, que diz já estar acostumado com a casa. “Não tem lugar para mim”, afirma. De acordo com ele, a família não tem possibilidade de abrigá-lo em outro local. “Minha filha disse que se tivesse espaço na casa dela me levaria para morar, mas não tem. É apertado lá”, comenta.

“Eles (idosos) ganham R$ 1.000 por mês. Como vão pagar água, luz e aluguel?”, questiona Jesus. Ele também diz que, além das despesas básicas, os irmãos gastam praticamente R$ 600 mensalmente em medicamentos. Ele revela que já tentou negociar com a Prefeitura de todas as formas, sem êxito. “Por mim, saio numa boa, mas o problema são meus irmãos, que não têm para onde ir. Eu estou disposto a comprar o terreno, alugar, o que for preciso.”

Por meio de nota, a Prefeitura informou que “não há como manter pessoas morando no entorno do espaço, pois a rede de manutenção do Semasa passa pelo local, sendo o terreno decorrente de invasão de área pública e construção irregular de moradia”.

A administração também salientou que “o prazo para desocupação é dado pelo juízo da ação e não pela Prefeitura. Vale destacar que o procedimento é obrigação da Prefeitura sob pena de prevaricação”. Questionado sobre qual será a nova utilização do terreno ou se haverá atenção para os idosos despejados, o Executivo não se manisfestou até o fechamento desta edição.