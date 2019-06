Guarani apresenta quatro reforços e espera reação na Série B

28/06/2019 | 21:30



Em penúltimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos, o Guarani espera iniciar uma recuperação após a paralisação da disputa por conta da Copa América. A diretoria apresentou oficialmente quatro reforços no final da tarde: os atacantes Vitor Feijão e Michel Douglas, o meia Filipe Cerne e o zagueiro Bruno Silva.

Na apresentação, todos demonstraram muita confiança e animados em trabalhar com o técnico Roberto Fonseca, escolhido para substituir Vinícius Eutrópio na segunda parte da Série B. O próprio presidente Palmeron Mendes Filho já confirmou que, por outro lado, de cinco a seis jogadores devem ser liberados.

Vitor Feijão estava no Ceará e Michel Douglas vem do Vila Nova-GO. O zagueiro Bruno Silva, de 31 anos, veio do Vasco, enquanto Filipe Cerne se destacou no Sobradinho-DF.

O grupo de jogadores folga no sábado e volta a treinar no domingo. Na quarta-feira, o Guarani pega o Palmeiras, às 19h, no Brinco de Ouro, em amistoso. O próximo jogo pela Série B será na sexta-feira, 12 de julho, às 19h15, contra o CRB, no estádio Rei Pelé em Maceió (AL).