Negociação de Renan Lodi coloca Abner, da Ponte, na mira do Athletico-PR

28/06/2019 | 21:19



A Ponte Preta pode se dar bem com a ida de Renan Lodi para o Atlético de Madrid, da Espanha. Com dinheiro em caixa, o Athletico-PR vai ao mercado em busca de um substituto e o lateral-esquerdo Abner aparece como primeira opção.

O Athletico-PR, inclusive, era um dos clubes interessados na contratação de um dos destaques da Ponte no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Abner tem contrato até junho de 2022 e multa de R$ 10 milhões para o mercado interno. A negociação de Renan Lodi girou em torno de R$ 87,2 milhões.

Se conseguir vender Abner pelo valor da multa rescisória, a Ponte Preta ganha um alívio no caixa e consegue manter as contas em dia até o fim do ano. Com dificuldades financeiras, o clube vem convivendo nos últimos meses com salários atrasados.

Em campo, Jorginho segue trabalhando os jogadores visando o reinício da Série B após a pausa para a Copa América. Na quarta colocação, com 15 pontos, a Ponte volta a campo no dia 12 de julho, contra o Oeste, em Campinas, pela nona rodada.