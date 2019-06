Pais recorrem à Justiça para reaver transporte escolar

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/06/2019 | 07:00



Pais dos alunos da EE Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, na Vila Lavínia, em Rio Grande da Serra, recorreram ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para cobrar o retorno da oferta de transporte escolar gratuito por parte do Estado. O serviço foi interrompido em 2017 pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e, desde então, as 16 famílias prejudicadas tentam reverter a decisão.

Em 2018, os pais fizeram uma comissão para pedir a volta do transporte, mas o pedido foi negado. Em abril deste ano, voltaram a se reunir e enviaram nova solicitação para a Diretoria de Ensino de Mauá, responsável também por Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que novamente foi negada. Atualmente, o caso está sob análise do Ministério Público.

A dona de casa Edna Filho, 40 anos, mãe de aluno do 6º ano do ensino fundamental (com 12 anos) da EE Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, comenta que toda vez que vai até a escola ou faz a rematrícula do filho solicita o benefício. “Existiam dois ônibus que pegavam as crianças aqui perto de casa, mas cancelaram um ônibus e, com isso, retiraram o meu filho (da lista de beneficiados). Eles (profissionais da unidade de ensino) alegaram que morávamos perto.”

A família mora cerca de um quilômetro longe da escola, mas Edna ressalta que o caminho entre a residência e a unidade é perigoso. “Ele tem faltado bastante, pois o caminho que ele faz até a escola é perigoso. Para ajudar, recentemente ele pegou pneumonia. Como vou deixá-lo ir em dias de chuva e frio para escola a pé?”, pontua. O trajeto, conforme a mãe, ainda é recheado de problemas, como ruas sem calçadas, lama quando chove, mato alto e pontos com usuários de drogas. “Fico com o coração apertado, mas, infelizmente, não consigo pagar o transporte para ele ir. É complicado.”

Por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado observou que o transporte escolar é concedido para crianças que morem a mais de dois quilômetros da escola, conforme a resolução número 27, de 2011, e as leis federais 8.069/1990 e 9.394/1996. Além disso, a Pasta estadual destacou que “há exceções em que barreiras físicas ou de transporte podem levar à reconsideração dos casos”, sem especificar se o pedido dos pais se encaixa neste quesito. A Diretoria de Ensino de Mauá disse, ainda, que está à disposição dos pais ou responsáveis pelos alunos para quaisquer esclarecimentos.