MP investiga crime ambiental na divisa de Diadema e São Paulo

29/06/2019 | 07:00



Obra de contenção de encosta que está sendo executada pela Prefeitura de São Paulo na Estrada de Baixo, em área que faz divisa com a cidade de Diadema, entre os bairros Serraria e Eldorado, é alvo de investigação do MP (Ministério Público), que apura possível crime ambiental. A suspeita de infração foi alertada pelo engenheiro e conselheiro do Condema (Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Diadema), Claudio Milz. A denúncia foi anexada a inquérito civil aberto em novembro de 2018 para apurar o corte de árvores em endereço próximo às intervenções.

A intervenção pública, que agora também será alvo das inspeções do MP, está sendo realizada pelo Consórcio Carioca Christiani Nielsen Passarelli a pedido da Secretaria de Habitação de São Paulo. Trata-se de APP (Área de Proteção Permanente) que está na parte de trás do Condomínio Mata Virgem. Segundo documento expedido pela Defesa Civil do município em 6 de abril, foi identificado “alto risco para o desenvolvimento de escorregamentos, exigindo a execução de obras”. Um possível deslizamento poderia resultar no abalo da estrutura de cinco torres de apartamento. Devido à urgência, a obra foi dispensada de licença ambiental. Ocorre que no terreno estão duas nascentes do Córrego Grota Funda, um dos afluentes da Represa Billings.

Em visita ao local na companhia de integrantes da Associação Olhos D’Água, entidade do terceiro setor que monitora as nascentes, rios e córregos da região, a equipe do Diário constatou a água escorrendo pelo terreno e o aparente soterramento parcial de onde o líquido brota. Também foi verificada a supressão de grande número de árvores. “A gente entende a necessidade da intervenção, mas é preciso proteger as nascentes”, protestou o integrante da associação e vice-presidente do Condema, Francisco de Assis Cardoso. O mestre de obras que estava no local e não quis se identificar não soube informar se as nascentes estavam previstas no projeto, ou se foram “encontradas” ao longo das obras.

Questionada, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), responsável por emitir licenças ambientais no Estado, informou que a dispensa de autorização para supressão de vegetação “se deu em razão da situação emergencial que se evidenciou na área, sujeita a alto risco de escorregamento, segundo atestado da Defesa Civil Municipal de São Paulo”. A companhia não informou se era de seu conhecimento que o terreno abrigava as nascentes.

A prefeitura de São Paulo informou, por meio de nota, que tem ciência de que a região onde está sendo realizada a obra possui nascentes e que todas estão sendo preservadas. “Os trabalhos estão sendo realizados de forma que não haja degradação e eliminação mínima da vegetação da respectiva área, que é uma APP.” Ainda de acordo com o comunicado, após a Defesa Civil ter apontado risco iminente para as famílias, a coordenadoria do órgão emitiu atestado de obra emergencial. Com isso, tanto a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente quanto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo liberaram os trabalhos sem necessidade da prévia licença de corte de árvores. “Vale ressaltar que, ao fim da contenção de talude, a região das nascentes passará por revitalização, com o plantio de árvores e a introdução de vegetação condizente com a origem do local”, concluiu o comunicado.