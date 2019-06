Incêndio faz Hospital do Coração transferir pacientes

28/06/2019 | 20:59



Um incêndio atingiu, na tarde desta sexta-feira, 28, a cobertura do prédio do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. O edifício fica localizado na rua Desembargador Eliseu Guilherme, na altura do número 147, no Paraíso, zona sul da capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, doze viaturas foram enviadas ao local do incêndio. Às 17h50, a corporação informou que o incêndio havia sido controlado. As chamas teriam atingido resfriadores de ar-condicionado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Pacientes do HCor eram retirados, no início da noite desta sexta, do prédio.

A organizadora de eventos Maria Eulália do Nascimento, de 54 anos, estava em um prédio em frente ao HCor quando começou a sentir cheiro de queimado e viu a fumaça sair do edifício. Ele e outros colegas começaram a acenar para pessoas que estavam no hospital, alertando sobre o incêndio.

"Ninguém (no hospital) tinha percebido que estava pegando fogo. Sentimos cheiro de queimado e começamos a gritar para o pessoal das guardas para a brigada de incêndio correr para lá", disse. "Olhando daqui, víamos o movimento dos quartos, as pessoas deitada nas macas, ninguém tinha percebido. Uma senhora ficou na janela, desesperada."

Na noite desta sexta-feira, a Rua Desembargador Eliseu Guilherme estava interditada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por causa do incêndio.