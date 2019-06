Registrados três focos de incêndio em Santo André só nesta sexta-feira

Lorena S. Ávila

28/06/2019 | 19:55



Incêndio atingiu terreno da CPTM na Avenida Queirós dos Santos, no Centro, por volta das 18h desta sexta-feira (28). O fogo foi contido em 40 minutos e não houve vítimas. Os trens andaram em velocidade reduzida enquanto os bombeiros atuavam no local. Já a a via teve duas faixas interrompidas, deixando apenas o corredor de ônibus livre, o que gerou congestionamento até a Avenida Industrial, de acordo com informações do Departamento de Trânsito de Santo André. O trânsito voltou a fluir após a finalização da operação.

Foi o terceiro caso registrado na região em menos de 24 horas. De acordo com o Sargento Ronaldo Moreira dois incêndios já haviam sido contidos. Um deles começou em terreno baldio na Avenida dos Estados, altura do número 8.000, que demorou cerca de três horas para ser extinguido. O outro aconteceu próximo no Parque João Ramalho, na divisa de Santo André com Mauá, e levou cerca de duas horas para ser controlado.

Não se sabe a causa exata de nenhum desses incidentes, mas o Corpo de Bombeiros alerta: jogar lixos, como bitucas de cigarro e pedaços de garrafas de vidro em matagais, pode causar as chamas. O tempo seco e o sol forte também são fatores agravantes.