João Zoli e Gabi Prado terminam noivado: Estamos bem, nos respeitamos

28/06/2019 | 18:10



Prazoli chegou ao fim! Gabi Prado confirmou, por meio de seu Instagram Stories, que seu relacionamento com João Zoli acabou. Em declaração breve, a ex-participante de reality shows afirmou que o término ocorreu por causa de algumas incompatibilidades, e pediu respeito aos seus seguidores.

Ela escreveu:

Aos fãs de Prazoli: Depois de nove meses juntos, nós dois decidimos nos separar. A incompatibilidade em algumas coisas nos fez chegar a essa decisão. Uma decisão que não diz respeito a ninguém aqui, somente a nós dois. Estamos bem, nos respeitamos e peço a todos que façam o mesmo. Só peço que tomem cuidado com as palavras e tenham um pouco de empatia.

Que pena! O casal se conheceu durante confinamento em A Fazenda no fim de 2018, e engataram um namoro ao sair do programa. Em abril de 2019, eles anunciaram o noivado com um post nas redes sociais, e João chegou até mesmo a realizar uma tatuagem com o rosto da amada. Eita!

Antes da confirmação feita por Prado, alguns fãs do casal já estavam suspeitando que o relacionamento não ia bem, já que João e Gabi tinham parado de se seguir no Instagram. As suspeitas aumentaram depois de João publicar uma mensagem enigmática em seus Stories, que dizia:

Não é egoísmo romper com o parceiro de quem nada nos retorna, evitar o amigo que suga, o colega que debocha, ou nem telefona. Não se culpe por pensar em você quando ninguém mais estiver pensando.

João ainda escreveu:

Se amem em primeiro lugar, não deixem as pessoas fazerem o que querem com vocês, é importante ter coragem e saber se amar!