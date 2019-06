Idoso com mal de alzheimer sumiu em Santo André

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com



28/06/2019 | 17:41



Um idoso que sofre da doença do esquecimento, o mal de alzheimer, desapareceu em Santo André, nesta sexta-feira (28), por volta das 11 horas da manhã. Sr. Evelino Alves dos Santos, de 71 anos, foi visto pela última vez na rua Santo Amaro com a Cataquese, de acordo com familiares ele teria saido para comer um lanche.

''Sr. Velino'' como é conhecido saiu para comer e não voltou mais. Ele fica junto com o filho, trabalhando em um estacionamento da região. Segundo sua sobrinha Daniele Garcia Souza, 33 anos, o alzheimer tem se agravado com o tempo, mas Evelino é medicado e esta acostumado a sair soziho. Essa é a primeira vez que ele não retornou.

Os parentes contataram o GCM de Santo André. Buscando por pistas, algumas pessoas disseram ter visto Evelino andando na Praça do Carmo, parentes procuraram nos hospitais e fizeram apelo. Sr. Evelino foi encontrado às 17h50 da tarde na Oliveira Lima.

O QUE É O ALZHEIMER:

O mal de alzheimer é uma doença crônica neurodegenerativa, mais comum em um estágio avançado de demência. O alzheimer tende a piorar com o passar dos anos e os portadores, geralmente idosos, perdem a memória gradativamente, alguns chegam ao ponto de não se lembrar mais de detalhes da própria vida como quem são os filhos ou aonde estavam e pra onde vão, quando se trata de locais. Se possível, é importante que portadores do mal de alzheimer tenham sempre algum cuidador ou enfermeiro por perto.