Como o futebol chegou no Brasil?

Luís Felipe Soares



30/06/2019 | 07:14



Apesar de o Brasil ser conhecido como o País do Futebol, o esporte só chegou por aqui perto do fim do século XIX. Segundo registros oficiais, a modalidade viajou da Europa nas malas de Charles William Miller (1874-1953), que havia estado na infância e adolescência na Inglaterra para estudar e voltou para sua nação, aos 20 anos. Reza a lenda que, entre diversas coisas na bagagem, trouxe uma bola, bomba de ar, livro de regras, conjunto de uniformes e chuteiras para continuar a jogar o esporte que aprendeu e gostou tanto durante uma década.

O paulistano era filho de escocês com brasileira de ascendência inglesa. Seu pai atravessou o oceano Atlântico para trabalhar na São Paulo Railway Company, primeira ferrovia paulista que tinha como grande objetivo criar linha de trem que realizaria viagem entre a Capital e o litoral. Ao chegar da viagem para território europeu, Miller conseguiu emprego nessa mesma empresa, em 1894, e passou a frequentar atividades no São Paulo Athletic Club. Ele mostrou o futebol para os novos amigos e organizou pequenas partidas.

O primeiro jogo no Brasil seguindo as regras oficiais do esporte – de então – ocorreu em 14 de abril de 1895, com o time da São Paulo Railway Company vencendo por 4 a 2 a equipe representante da Gas Company of São Paulo. Miller teria marcado dois gols para os vencedores da disputa. Existem indícios da prática do futebol de maneira recreativa no País em datas mais antigas, mas esse é o registro oficial de uma partida considerada completa e competitiva.

Não se sabe exatamente quando nem onde o futebol foi criado. Os relatos históricos mais antigos sobre espécie de jogo parecido são de aproximadamente 5.000 anos atrás, quando chineses chutavam o crânio de inimigos vencidos em batalhas em modalidade um tanto quanto macabra. Outros historiadores dizem que a civilização Maia, do México, praticava ação na qual pés e mãos eram usados para arremessar bolas em direção a círculo feito com seis placas de pedra. Entre criações e evoluções, tradição italiana movimentava duas equipes de 27 jogadores que precisavam levar a bola em disputa até o bairro adversário.

Os ingleses são considerados os pais do futebol ‘moderno’ por terem estabelecido as regras que caracterizam as partidas, uma vez que os confrontos eram realizados da forma que cada local decidisse. A ideia de criar certas diretrizes para a modalidade surgiu em 1863, com a Football Association. Na época, foram definidas questões como dimensões do campo, tamanho da bola usada e duração da partida. O padrão mais atual e mundial começou em 1904, com o nascimento da Fifa, a Federação Internacional de Futebol.

