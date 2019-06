Do Diário do Grande ABC



30/06/2019 | 07:30



O selo Vertigo, que a DC Comics destina a apresentar histórias em quadrinhos com roteiros ‘adultos’, será finalizado em 2020. A linha ficou conhecida por séries como Hellblazer, Monstro do Pântano e Vampiro Americano.

A ideia é que o fechamento dessa ‘fatia’ da empresa faça parte de reestruturação que a editora norte-americana planeja para as próximas temporadas. A partir do ano que vem, contos com pegada mais séria e destinada a leitores com idade superior a 17 anos serão publicados pelo selo DC Black.