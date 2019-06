Segunda aposta 'miaw' da MTV Brasil

Luís Felipe Soares



30/06/2019 | 07:10



Está chegando ao fim a contagem regressiva para a definição do que mais bombou no entretenimento nacional entre 2018 e 2019. Destaques da música, televisão e do imenso leque da internet duelam pela escolha dos jovens na segunda edição do MTV Miaw, cuja gravação ocorre na quarta-feira (mais uma vez nas instalações do Credicard Hall, em São Paulo) e a transmissão no canal pago está agendada para quinta-feira, a partir das 22h.

A ideia parece ter agradado na temporada passada, quando o primeiro evento ocorreu no cenário brasileiro – a premiação é criação da MTV Latino-americana desde 2013, no México, com seu nome sendo abreviação de Millennial Awards. Todo o potencial do universo on-line é colocado à prova, principalmente com o fato de que o público é quem escolhe os vencedores das 28 categorias. A votação gratuita segue aberta até quarta-feira, sendo possível na página oficial da emissora (www.mtv.com.br) ou por meio de postagens, com hashtags específicas ou retweets, no Twitter ou comentários na página @mtvbrasil no Instagram.

Não faltam referências a gírias espalhadas pelas redes sociais, populares lives e personalidades que chamaram a atenção de alguma forma. Quem não acompanha o que bomba na internet e vive um tanto quanto alheio sobre as novidades da cultura pop nacional pode até estranhar os indicados, mas são enormes as chances de as pessoas, principalmente os adolescentes, já terem ouvido falar de seus nomes. É justamente tentando aproveitar a força da internet que a MTV tem apostado em experimentos como este, se colocando como meio no qual seu público-alvo pode encontrar ponto de convergências entre as diferentes mídias.

NOVIDADES

Neste ano, houve mudança na apresentação. Whindersson Nunes fica de fora – na verdade, ele está dando um tempo do YouTube para focar em outros projetos e tratar de diagnóstico de depressão – e a dupla Hugo Gloss e Sabrina Sato foi escalada para comandar a cerimônia. “Depois de tanto tempo cobrindo premiações, finalmente vou apresentar uma! Estou me sentindo a Beyoncé antes do Coachella (relevante festival de música e arte que ocorre anualmente nos Estados Unidos). Só penso em dar o meu melhor nesse #miawchellagloss”, comenta o influencer. “Não é de hoje que me considero parte do público jovem do MTV Miaw e poder representá-lo ao lado do meu querido amigo Hugo Gloss será incrível”, diz a apresentadora. “Segura, que este ano é SaGloss”, brinca ela sobre a parceria no palco nesta semana. Claro que ambos produzirão muito material do que estará rolando no palco e nos bastidores para apresentar aos fãs que os acompanham pela web.

Eles terão ajuda de dezenas de convidados para revelar os vencedores e anunciar os shows especiais (veja mais ao lado). Uma das grandes estrelas é a cantora Anitta, vencedora do ano passado ao levar três troféus. Mais uma vez, ela desponta como artista mais indicada, marcando presença entre os finalistas de oito prêmios, entre eles artista musical e clipe do ano (por Banana, em parceria com Becky G). A popstar também estará em performance na companhia de Ludmilla.

As novas categorias incluem temas como stories de ouro, top das lives, ‘memeiro’ do ano, arrasa no style e podcast do ano. O MTV Miaw 2019 está maior, mais amplo e pronto para reforçar seu espaço – e buscar relevância – no universo jovem brasileiro.

ÍCONE MIAW 2019

(com hashtag para votação por meio do Twitter):

– Bruna Marquezine #MTVBRICONEBRUNA;

– Taís Araujo #MTVBRICONETAIS;

– Gisele Bündchen #MTVBRICONEGISELE;

– Sabrina Sato #MTVBRICONESABRINA;

– Whindersson Nunes #MTVBRICONEWHINDERSSON;

– Kondzilla #MTVBRICONEKONDZILLA;

SHOWS CONFIRMADOS:

– Ludmilla e Anitta;

– Halsey (Estados Unidos);

– Anavitória e Vitor Kley;

– MC Kevin o Chris, Pocah (ex-MC Pocahontas), MC Rebecca e grupo Heavy Baile;

– Emicida, Majur e Pabllo Vittar.