Com músicos locais, Mario Adnet e Renato Braz se apresentam em Brumadinho

Repertório traz canções de Tom Jobim, em homenagem ao maestro; espetáculo será realizado neste sábado, 29, dentro do projeto A Arte Abraça Brumadinho.

Cinco meses após a tragédia de Brumadinho, em Minas, a comunidade local ainda enfrenta o luto e, ao mesmo tempo, batalha para se reerguer. Para isso, conta com ações solidárias que partem de todo o País. Desde abril, a população da cidade (localizada a 57, 3 km de distância de Belo Horizonte) tem o apoio de uma rede de voluntários independentes que a ajudam nesse doloroso processo através da cultura.

É o caso do projeto A Arte Abraça Brumadinho, realizado pela Fundação Dom Cabral e por essa aliança de voluntários independentes, que chega à sua 3.ª edição homenageando o maestro Tom Jobim. Neste sábado, 29, às 19h30, músicos da cidade mineira sobem ao palco do Teatro Municipal Nicodemus da Cunha, em companhia da Orquestra Jobim e seus convidados, os músicos Mario Adnet e Renato Braz, para apresentar clássicos da obra de Jobim. Braz entra no lugar de Paulo Jobim, que, por problema de saúde, não poderá participar da apresentação.

O repertório do espetáculo é inspirado no CD e DVD/DOC Paulo Jobim e Mario Adnet - Jobim, Orquestra e Convidados, que foi lançado em 2017, em tributo aos 90 anos de nascimento do compositor Antônio Carlos Jobim (1927-1994). Entre as canções, Águas de Março, Chovendo na Roseira, Chega de Saudade, Só Danço o Samba (com Vinicius de Moraes); Olha Maria (com Chico Buarque e Vinicius de Moraes); Por Causa de Você (com Dolores Duran), entre outras.

"Vamos apresentar o repertório do CD/DVD acrescido de clássicos como Wave, Garota de Ipanema, Por Causa de Você e Estrada do Sol", explica Mario Adnet. "É sempre uma experiência maravilhosa tocar essas músicas que fazem parte do cancioneiro nacional e internacional, criadas por um dos maiores compositores da música brasileira."

Para ele, será uma alegria essa união no palco com os músicos locais. "Vamos tocar um clássico juntos. Tenho certeza que será uma experiência inesquecível para todos."

Antes da apresentação, será ministrada uma oficina técnica para os músicos locais. "Vamos concentrar na música que faremos juntos. Será, na verdade, um ensaio, mas vou orientá-los em questões técnicas, para viabilizar a soma do grupo de Brumadinho no nosso. Teremos violinos, violas, cellos e trompetes, além dos nossos seis sopros, baixo, bateria, violões e piano, além das vozes, é claro", conta Mario.

"É um dever cívico. Quero estar nesse lugar", diz Renato Braz, que pretende conhecer melhor o projeto.

A Arte Abraça Brumadinho deve levar atrações e interações culturais à cidade até o final do ano. A programação é preparada por representantes da comunidade de Brumadinho, com o apoio da FDC e de profissionais voluntários, com objetivo, entre outros, de dar visibilidade à comunidade atingida pelo desastre do rompimento da barragem de mineração.

Serviço:

Teatro Municipal Nicodemus da Cunha. Rua Itaguá, 1000. Progresso, Brumadinho (MG)(na Quadra Municipal de Esportes). Entrada gratuita.