Roberta Close afirma ter namorado Richard Gere e fala sobre cirurgia de mudança de sexo

28/06/2019 | 17:10



Roberta Close, a famosa modelo transexual dos anos 1980 e 1990, atualmente mora na Suíça, mas veio ao Brasil para uma série de compromissos, e aproveitou para falar, ao Blog do Amaury Jr., sobre diversos assuntos polêmicos!

Dentre os assuntos, Roberta falou sobre o rumor de que teria tido um affair com Richard Gere:

- Namorei ele e outros e muito mais. Saíram fotografias nossas no fundo de uma festa. Agora ele está casado com uma menina maravilhosa na Espanha.

Ela também contou sobre outro caso que teve: com Jece Valadão, famoso por filmes como Rio, 40 Graus e Os Cafajestes.

- Não tivemos um grande romance, mas foi no trabalho.

Roberta, que está no Brasil, entre outros motivos para o lançamento do livro Transgêneros, de Tereza Vieira, também ficou famosa por estampar uma capa polêmica da Playboy, e falou sobre a cirurgia de mudança de sexo que realizou em Londres, no Reino Unido.

- No Brasil, era proibido. Os médicos ingleses me ajudaram e falaram que eu estava certa em fazer para ter uma qualidade melhor para se comportar como mulher e fêmea que sempre fui.

Ela contou, ainda, que ganhou a operação de presente de um rapaz - na época, o procedimento era caríssimo.

- Fui lá para fora trabalhar e numa noite, um rapaz disse: Gostei muito de você. Falei: Estou trabalhando, porque preciso levantar uma certa quantia de um sonho que eu tenho. Ele disse: É muito? Confirmei. Ele disse: E se eu der esse presente pra você? [...] Eu senti que ele estava interessado. Quando chegou, ele veio com o dinheiro e disse: Aqui está o teu sonho. Fiquei completamente gelada. Não sabia o que fazer. Fiquei muito nervosa. Não esperava.