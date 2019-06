Partes reiteram compromissos ambientais no acordo Mercosul-UE

28/06/2019 | 17:04



O governo brasileiro disse que Mercosul e União Europeia, no fechamento de acordo comercial, reiteraram seus compromissos em relação a acordos multilaterais ambientais, incluindo os da Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e o Acordo de Paris.

Na quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, havia ameaçado não assinar nenhum tratado comercial com o Brasil caso Bolsonaro deixasse do acordo climático de Paris. Nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o colega francês, reiterou o compromisso de permanecer no Acordo de Paris e convidou o francês para visitar a Amazônia.

"O acordo conta com capítulo específico sobre o tema de comércio e desenvolvimento sustentável, em que as partes reiteram seus compromissos em relação aos acordos multilaterais ambientais, incluindo os da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e Acordo de Paris, e a outros objetivos em matéria de conservação e uso sustentável da biodiversidade e das florestas, respeito aos direitos trabalhistas e proteção dos direitos das populações indígenas", afirma texto divulgado pelo governo brasileiro com detalhes do acordo.