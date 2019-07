‘Terças de Cinema’ no Itaú Cultural tem curadoria do Anima Mundi

Miriam Gimenes



01/07/2019 | 07:48



O Itaú Cultural, em parceria com o Anima Mundi, inicia amanhã, às 19h, o projeto Terças de Cinema. Nele, como o nome diz, semanalmente serão exibidas animações brasileiras que foram representativas nas últimas três décadas. A entrada é gratuita.

Ao todo serão 34 produções, cuja lista será puxada por Meow, de 1981, dirigido por Marcos Magalhães. Também serão exibidos amanhã El Macho, de Ennio Torresan Jr., Tyger, de Guilherme Marcondes, Castillo y El Armado, de Pedro Harres, Caixa, de Luciana Eguti e Paulo Muppet, Chiaroscuro, de Daniel Drummond, Caminho dos Gigantes, de Alois Di Leo, A Pequena Vendedora de Fósforo, de Kyoko Yamashita, e Quando os Morcegos se Calam, de Fabio Lignini. A mostra prossegue durante todo o mês de julho, exibindo de seis a oito produções do gênero por semana.

A edição deste ano do Anima Mundi também estará presente no Itaú Cultural, entre os dias 24 a 28 de julho, quando o instituto sedia intensa programação, exibindo a mostra não competitiva, debates e a mostra competitiva de filmes de realidade virtual, com 15 produções de dez países.

E entre os dias 19 e 28 de julho, ainda, o site da instituição vai realizar mais uma mostra on-line de cinema com outras seis produções de animação brasileiras, também com curadoria do festival. A programação completa está em www.itaucultural.org.br.