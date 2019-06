Universo paralelo

Richard Molina/Especial para o Diário



30/06/2019 | 07:45



A Netflix segue investindo pesado na produção de séries e filmes originais brasileiros. A mais nova empreitada é O Escolhido, cuja primeira temporada, de seis episódios, chegou ontem à plataforma de streaming.

O enredo é instigante. Um grupo de médicos, em missão para vacinar um vilarejo isolado no coração do Pantanal, se depara com um cenário inesperado. A população de Aguazul rejeita a atenção médica, guiada por um líder espiritual chamado de ‘o escolhido’. Ao que parece, graças à proteção dele, ninguém adoece ou morre na cidade a não ser que assim deseje.

Nessa trama de suspense, meio distópica, meio sobrenatural, os protagonistas são interpretados por Paloma Bernardi, Pedro Caetano e Gutto Szuster como os três médicos que chegam a Aguazul. Paloma interpreta Lúcia, a responsável e obstinada chefe da missão, que vê a sua fé e as suas prerrogativas serem testadas ao chegar ao povoado. “Dá um verdadeiro nó na cabeça dela. Ela saiu da sua zona de conforto, estudou medicina e acredita que esse é o caminho para se alcançar a cura. Ninguém vai fazer ela parar.”

O ‘escolhido’ é interpretado por Renan Tenca. Dão vida aos seus aliados os atores Mariano Mattos Martins, Tuna Dwek e Alli Willow. Renan disse que o seu personagem cria um culto em torno de si. “Ele é tido como alguém escolhido por Deus para comandar aquela comunidade, regida por valores extremamente conservadores. O suspense vai se dando entre essas relações, que são de pressão, como quando o escolhido encontra Lúcia.”

A série foi filmada em Natividade, no Tocantins, e a herança histórica nas casas que são antigas, do período escravocrata, ajuda a construir a ambientação e a carga de choques culturais que existe ali.

Escrita por Raphael Draccon e Carolina Munhóz, O Escolhido foi inspirada na série mexicana Niño Santo, de 2011. Ela se faz atual principalmente no contexto recente do Brasil, que assistiu em dezembro do ano passado à prisão do líder espiritual de Abadiânia João de Deus.

Entretanto, apesar de atuações razoáveis e do mérito de uma criação genuinamente brasileira – a série se aproveita de lendas e mitos locais para criar a atmosfera –, um dos obstáculos a serem superados é justamente não parecer simplesmente uma visão maniqueísta sobre a espiritualidade e a sabedoria e costumes populares.

Todos os episódios foram dirigidos por Michel Tikhomiroff. A série está disponível para assinantes através do link www.netflix.com/oescolhido.