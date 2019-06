Cia da Matilde se apresenta na Capital

Vinícius Castelli



30/06/2019 | 07:43



Em comemoração aos seus 15 anos de atividades, o grupo teatral de São Caetano Cia da Matilde apresenta hoje, no Sesc 24 de Maio, a partir das 16h, o espetáculo A Megerinha, adaptação do texto A Megera Domada, de William Shakespeare (1564-1616).

Com direção assinada por Erike Busoni, A Megerinha foca no tema ‘a mulher na sociedade’, e conta de Bianca (Letícia Martin), que está impedida de se casar até que sua irmã mais velha, Catarina (Magali Costa), não desencalhar.

A obra ganha vida em forma de literatura de cordel, feito realizado pelo cordelista e dramaturgo diademense Moreira de Acopiara. Ele explica que, para realizar o trabalho, tomou todo o cuidado para produzir as cenas sem fugir do contexto. “Fui me policiando para não me estender muito nem ser muito lacônico. E cuidando para botar humor e graça, mas cuidando também das metáforas”, explica.

As músicas da obra são originais, assinadas por Fábio Domingues, com letras de Moreira de Acopiara. A montagem será reapresentada nos dias 6 e 7 de julho, nos mesmos horários e local. A entrada é gratuita.



