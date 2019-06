Cinema para refletir sobre o ser humano

Vinícius Castelli



30/06/2019 | 07:42



A história do jornalista Elói Leandro é daquelas que parecem estar predestinadas a acontecer. Foi em 2012, depois de descobrir que parte da sua família tinha origem italiana, que o são-bernardense embarcou em uma viagem profissional para Milão, na Itália. A meta era visitar uma famosa feira de arquitetura na cidade.

“A sensação que tive foi como se meu avô estivesse voltando para casa”, explica, sobre a viagem. Em um dos poucos tempos livres que teve na cidade, acompanhado de um cinegrafista italiano, entrou em um táxi. O motorista, em um primeiro momento, por causa do trânsito pesado e do destino, se recusou a fazer a corrida, mas acabou aceitando. “Entre uma conversa e outra, após ver a imagem de Nossa Senhora da Conceição no automóvel, falei que no Brasil temos a Nossa Senhora Aparecida”, diz.

Durante o trajeto descobriu que o condutor era um diretor de cinema. Estava no táxi para conseguir mais recursos para cuidar do pai, que estava doente e sem andar. Mas o que o brasileiro nem imaginava era que se tratava de Claudio Malaponti.

Ao fim da corrida, o motorista abriu o porta-malas e deu de presente a Elói Leandro uma cópia do longa 7Km de Jerusalém, cuja direção é de Malaponti. “Esse é o filme da sua vida”, disse o diretor.

Desde então, Elói Leandro, que virou produtor executivo do filme, carrega a obra no coração e debaixo do braço e tenta divulgá-la onde pode. E hoje ele a exibe na Diocese de Santo André, no Auditório Dom Jorge Marcos de Oliveira (Praça do Carmo), a partir das 15h45. Não há cobrança de entrada, mas é necessária a doação de fraldas descartáveis, que serão distribuídas às pastorais da Criança e da Pessoa Idosa da Diocese.

A história de 7Km de Jerusalém narra a trajetória do agnóstico Alessandro Forte (Luca Ward), um publicitário que vive duas crises, profissional e familiar. Depois de alguns acontecimentos ele resolve partir para a Terra Santa, e percorrendo os sete quilômetros da estrada que vai de Jerusalém a Emaús. Ao longo do caminho ele se depara com um homem (Alessandro Etrusco) que preenche a imagem clássica de um Messias.

“Não é um filme católico nem religioso”, explica o produtor executivo. “O filme é um brinde à vida. Tem uma mensagem de paz e explica que tudo está no tempo de Deus”, diz.

Segundo Elói Leandro, que já mostrou o filme em 49 cidades brasileiras e sem patrocínio, o longa só é exibido sem fins lucrativos. Tudo o que é arrecadado nas bilheterias é doado para entidades carentes. “Quando me deparei com esse filme, fiquei doido”, brinca. “É a minha história, mas pode ser a de vocês também”.