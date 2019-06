Monica Iozzi manda recado para ex-namorado durante Encontro: - Quero de volta meus bonecos do Toy Story

28/06/2019 | 16:11



Monica Iozzi protagonizou um momento inusitado durante o Encontro com Fátima Bernardes, nesta sexta-feira, dia 28! Durante um bate-papo sobre relacionamentos, a atriz aproveitou para mandar um recado para um de seus ex-namorados. Ela disse:

- Às vezes a pessoa leva coisas que você queria que ficasse com você. Vou fazer um apelo. Tenho um ex-namorado, chamado Dionísio, uma pessoa maravilhosa, nós somos amigos até hoje.

Ela, então, revelou qual seria seu pedido ao ex:

- Diu, eu quero muito de volta meus bonecos do Toy Story, o Buzz Lightyear, ele nunca me devolveu e eu to fazendo esse apelo aqui, beijo.

Monica ainda completou:

- É especial pra mim, são bonecos que saíram de linha e ele nunca quis me devolver, disse a atriz, em meio a aplausos da plateia.

Fátima, então, questionou a intérprete de Kim em Dona do Pedaço:

- Mas será que não é importante pra ele?

A atriz disse, em meio a risos:

- Mas aí já não me interessa. Já acabou, o boneco era meu, ele que se vire.

Além da novela, Monica Iozzi também está nas telonas em Turma da Mônica - Laços, interpretando a mãe da personagem principal.