Luiza Possi explica porque negava a ideia de se casar e de engravidar, vem descobrir!

28/06/2019 | 16:11



A gravidíssima Luiza Possi está chegando ao final de sua gestação e, matando nossa curiosidade, revelou fatos bem interessantes sobre se tornar mãe e também sobre seu casamento com Cris Gomes para um vídeo que Ticiane Pinheiro disponibilizou em seu canal do YouTube. A cantora, por exemplo, surpreendeu ao contar que está pagando o carnê de sua língua:

- Tici, eu era uma pessoa que falava: Eu nunca vou casar. Que ridículo. Imagina, eu casar. E ainda de véu e grinalda? Nunca imaginei. E aí eu casei e queria até pétalas no chão. Eu também falava: Se eu casar eu nunca vou entrar na indústria da noiva. Mas aí depois: Você gostaria de experimentar um bem-casado de damasco? Eu também falava que não ia ter filhos porque não gostava de criança.

Luiza então explicou que não queria se comprometer e nem formar uma família porque desacreditava que essas duas coisas poderiam acontecer em sua vida. Ela ainda entregou que viver com seu marido despertou nela a vontade de ter um bebê, mas que foi só quando recebeu a notícia de que suas chances de engravidar eram quase nulas que ela começou um tratamento antroposófico - em que se toma remédios feitos a partir de substâncias minerais - para se tornar mamãe:

- É uma doidera para quem não acredita, eu não acreditava. Você toma remédios que são diferentes tipos de metais ao longo dos dias da semana. No início do tratamento eram dez gotinhas, trinta certinho. No final eu desencanei e tomei doses altas. Esse tratamento durou três meses.

Ela também não deixou de falar sobre as mudanças em seu corpo confessando que passou a comer por três pessoas, resultando, agora, em um ganho de peso de quase vinte quilos.

Bom, é impossível falar de Luiza e não pensar em sua mãe, Zizi Possi. Sobre como está sua relação com a nova vovó do pedaço, ela entregou:

- No inicio da gravidez eu fiquei muito revoltada. E eu pensei em não contar para ela na época. Mas a gravidez nos aproximou muito e foi aí que surgiu a vontade de fazer a turnê junto. Eu acho que a coisa do filho trás uma noção de finitude. Minha mãe está toda babona, eu quero só ver se ela vai educar mesmo, se vai ajudar mesmo, risos.