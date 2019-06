Geraldo Luís fala sobre repaginada no Domingo Show e declara: - Vejo o concorrente com um respeito muito grande

28/06/2019 | 16:11



Geraldo Luís está repaginando o formato do Domingo Show. O programa, que antes era gravado, voltará a ser ao vivo neste domingo, dia 30, e a duração será ainda maior: quase cinco horas de reportagens, desafios e quadros especiais, a partir das 11 da manhã na Record TV!

Em coletiva de imprensa, Geraldo deu mais detalhes sobre a nova fase do Domingo Show. O programa contará com diversas reportagens, contadas da forma que só o apresentador consegue, além de quadros bem divertidos, como o Classificados dos Famosos, em que veremos o que os nossos queridinhos do entretenimento estão vendendo - Geraldo revelou, inclusive, que uma celebridade ligou para ele pedindo para que anunciasse sua venda no programa! Outro quadro que promete é o Desafio Musical, onde duas pessoas comuns, que tem a mesma profissão, soltarão a voz para a plateia. E, mantendo o clima alegre, Domingo Show contará com o Notícias Boas, que mostrará vídeos e momentos fofos que viralizaram na internet e que dão aquele quentinho no coração. Que fofo!

Geraldo, é claro, não quis entregar tudo sobre a repaginada do Domingo Show, mas falou sobre a felicidade de voltar a apresentar ao vivo:

- O Domingo Show nasceu, há cinco anos e meio, ao vivo. [...] O ao vivo, ele me dá a certeza de que a gente pode dar muito certo. Como deu, durante esses cinco anos. Ele fez história na Record e abriu caminho para concorrentes. Todos nós somos despertados. O vizinho da gente acorda a gente, todo mundo acorda a gente. Pessoas nos estimulam.

Geraldo também não se mostrou nem um pouco preocupado com a concorrência com outros programas, como o Domingo Legal, que já são figurinhas carimbadas na televisão brasileira.

- Eu vejo o concorrente sempre com um respeito muito grande. E o Domingo Show, um concorrente de cinco anos, mostrou sua força e sua capacidade. [...] O Domingo Show tem esse poder da verdade, porque lá tudo é de verdade. Nós gostamos de fazer de verdade, porque na televisão nem sempre é. [...] Estou feliz demais, motivado em voltar ao vivo, porque nós vamos dar trabalho. Por uma razão só, porque o Domingo Show já deu trabalho, já criou uma estrada, muita gente já correu atrás da gente. E por trabalho, porque a audiência é consequência.

E a primeira edição dessa repaginada do Domingo Show promete! Geraldo contou que seu fiel companheiro, Marquinhos, estará presente, e o programa também contará com convidados de peso como Fabíola Reipert e Sabrina Sato. A produção também será ambiciosa, já que eles pretendem, a todo programa, apresentar quadros e atrações novas, que contarão com muita interatividade em tempo real com os telespectadores. Legal, né? Não deixe de assistir ao Domingo Show neste domingo, dia 30, a partir das 11 da manhã!