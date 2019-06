CitrusBR: retirada de tarifas em acordo com UE dará maior competitividade a suco

28/06/2019 | 15:48



A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) comemorou a inclusão do suco de laranja na lista de produtos que terão tarifas eliminadas no acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE). Segundo a entidade, o fim gradual das tarifas médias para a entrada da bebida na UE, entre 12,2% e 15%, "melhora a competitividade do suco de laranja em relação a concorrentes como o México, que nos últimos anos conseguiu firmar bons acordos comerciais e aumentou sua participação no mercado mundial de forma significativa", informou, em comunicado.

A CitrusBR relatou que, em nome das suas empresas associadas - Citrosuco, Cutrale e Louis Dreyfus Company - "reconhece o esforço das autoridades envolvidas e deseja que a tramitação da aprovação deste histórico acordo aconteça com a maior celeridade por parte dos parlamentos dos países membros". A entidade informou que as negociações preveem a retirada de tarifas que variam entre 50% imediatamente a partir da entrada em vigor do acordo, passando por desgravações tarifárias que chegam a zero em período de sete a dez anos, nos principais produtos.

"Em termos de volume exportado, o acordo atende os principais NCMs (códigos de identificam a característica de cada produto) e abre espaço para que as empresas adotem diferentes estratégias levando em consideração a nova realidade tarifária", concluiu.