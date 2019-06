Artesp anuncia reajuste de tarifa de pedágio para rodovias paulistas

28/06/2019 | 15:39



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou que partir da 0h de segunda-feira, dia 1, entra em vigor o reajuste de 4,66% nas tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas das três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias. O ajuste faz parte da atualização contratual anual.

O mesmo reajuste será aplicado a partir do dia 6 nas praças operadas pela concessionária Entrevias, que integra a quarta etapa. Em nota, a Artesp explica que o índice aplicado corresponde à reposição da inflação medida pelo IPCA entre junho de 2018 e maio de 2019. Desde 2012, o governo do Estado tem aplicado o menor indicador possível entre o IPCA e o IGP-M - que este ano foi de 7,64%.

Os novos valores foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira, 28,e estão disponíveis também no site da Artesp (www.artesp.sp.gov.br).

A agência ressalta que, em razão de arredondamentos na fração dos centavos, também prevista nos contratos de concessão no Estado, haverá praças em que o porcentual final ficará abaixo do índice e outras em que ficará ligeiramente acima.

Entre as tarifas impactadas pelo arredondamento estão as praças de bloqueio da Rodovia dos Imigrantes (SP-160) de Diadema e Eldorado e do Trecho Oeste do Rodoanel. No ano passado, por conta das regras de arredondamento, nenhuma delas sofreu reajuste na tarifa. Por conta disso, nesses casos específicos, o reajuste deste ano fica acima do IPCA. Na praça de Diadema ficou em 11,11%, na de Eldorado, em 5,56%, e nas do Trecho Oeste, em 5%. No Trecho Leste do Rodoanel, apesar do arredondamento também ter zerado o reajuste em 2018, o índice final este ano ficou abaixo do IPCA, resultando em reajuste de 4%.