Marca de tênis lança especial de estampas inspiradas em Frida Kahlo

28/06/2019 | 15:24



A Vans lança uma série de tênis inspirados na pintora mexicana Frida Kahlo. As estampas são uma homenagem a alguns trabalhos icônicos da feminista.

Alguns modelos trarão cores vivas que nos fazem lembrar do clima quente e latino do México, terra natal de Frida. Outros revelam estampas como "As Duas Fridas", quadro de 1939 e que está no Museu de Arte Moderna do país. Também há uma réplica do quadro "Natureza Morta: Viva a Vida", de 1954, que está exposto no Museu Frida Kahlo, na Cidade do México.

A Vans também estampou um clássico de Frida: "Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor", de 1940, que está em Austin, nos Estados Unidos.

O lançamento dos tênis especiais em homenagem à pintora acontece no dia 29 de julho, em edição limitada.

Em maio, a marca lançou uma coleção inspirada em Harry Potter.