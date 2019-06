28/06/2019 | 15:16



O ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, comemorou a celebração do acordo comercial nesta sexta-feira entre o Mercosul e a Argentina. Em sua conta no Twitter, a autoridade do governo do presidente Mauricio Macri destacou o potencial econômico que a iniciativa pode trazer ao país.

"A assinatura do acordo Mercosul-UE é um fato histórico", escreveu Dujovne. "O acordo tem um potencial enorme para aumentar os investimentos, fundamental para conseguir um crescimento sustentado, a geração de emprego e a redução da pobreza no nosso país", afirmou ele.