Linha 2020 do Chevrolet Trailblazer é lançada em versão única

Leo Alves



28/06/2019 | 14:18

Sem mudanças visuais, a linha 2020 do Chevrolet Trailblazer foi anunciada nesta semana. A principal novidade foi a exclusão da versão LTZ, restando somente a nova configuração Premier, disponível com duas opções de motores: 3.6 V6 a gasolina de 279 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, ou o 2.8 TurboDiesel de 200 cv de potência e 51 kgfm de torque.

Novidades Chevrolet Trailblazer 2020

Com as mudanças, a versão a gasolina passou a ser vendida por R$ 193.190. Já o modelo a diesel pode ser encontrado por R$ 235.990. Ambas são equipadas com a transmissão automática de seis marchas e tração nas quatro rodas.

Principais equipamentos

As duas motorizações têm a mesma lista de itens de série. Elas são equipadas com o alertas de desvio de faixa, colisão frontal, ponto cego e de movimentação traseira; airbags frontais, laterais e de cortina; Isofix; controles de tração e estabilidade; e assistentes de partida em rampas (HSA) e de descida (HDC).

Além desses equipamentos, estão inclusos o acendimento automático dos faróis, luz de condução diurna em LED (DRL), sensor de chuva, direção elétrica, partida remota do motor, sistema MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, e sistema OnStar.

O Trailblazer Premier está disponível nas cores: Vermelho Edible Berries,, Preto Ouro Negro, Cinza Graphite, Branco Summit, Prata Switchblade, Vermelho Chili.

Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer Foto: Divulgação Chevrolet apresenta a linha 2020 da Trailblazer