Hotéis oferecem pacotes para o hóspede curtir a natureza

28/06/2019 | 13:18

Para as férias de julho, dois hotéis, um na Amazônia do Mato Grosso e um em São Paulo (SP), prepararam pacotes para o hóspede curtir a natureza e relaxar. Durante a hospedagem, os visitantes conhecerão diferentes animais e saberão mais sobre a fauna e flora brasileira, enquanto se desconectam do mundo.

Pacotes para o hóspede curtir a natureza

No extremo sul da Floresta Amazônica, no Mato Grosso, está localizado o Cristalino Lodge, um local ideal para se desconectar do mundo e se ligar à natureza. O hotel tem como inspiração a conservação da biodiversidade. Durante a hospedagem, é possível avistar uma variedade de aves, répteis, insetos e mamíferos, como antas brasileiras, tamanduás-bandeira, bichos-preguiça e lontras.

Divulgação Bicho-preguiça presente no Cristalino Lodge, no Mato Grosso



As crianças poderão conhecer esses animais em seu habitat natural, além de aprender mais sobre a fauna brasileira. Os pacotes saem a partir de R$ 4.450 por pessoa. Crianças de 0 a 14 anos tem desconto de 35% no valor das diárias na mesma acomodação dos pais ou responsável legal.

Já na Fazenda Capoava, em Itu (SP), os pais poderão aproveitar o clima mais ameno do interior para descontrair e se divertir com a criançada. O hotel tem uma equipe de recreação formada por biólogos, que combinam brincadeiras típicas, como pega-pega e esconde-esconde, com gincanas socioeducativas. Além disso, o local criou o Projeto de Olho nos Bichos, em que as crianças podem alimentar e interagir com alguns animais silvestres.

Divulgação As crianças poderão conhecer o tucano Agnaldo, que foi resgatado pelo IBAMA e tratado pela Fazenda Capuava



A hospedagem custa a partir de R$ 2.902 por casal, com mínimo de duas diárias no Chalé Colônia, com pensão completa (café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar). Crianças de 0 a 2 anos não pagam a estadia e as de 3 a 10 anos, na mesma acomodação dos pais, pagam a partir de R$ 435,30.

O valor desses pacotes é exclusivo para reservas superiores a três diárias durante as férias de julho. Para conseguir o desconto nas acomodações é preciso fazer uma consulta no site dos hotéis.

