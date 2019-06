Indicador de Atividade da indústria de SP recua 2% em maio ante abril, diz Fiesp

28/06/2019 | 12:43



O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista recuou 2% na passagem de abril para maio, descontados os efeitos sazonais, informou nesta sexta-feira, 28, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp). Na comparação com maio do ano passado, o INA cresceu 3,4% e passou a acumular no ano alta de 2,2%.

Para o vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz, a queda das vendas reais se explica pela instabilidade econômica e pelo significativo índice de desemprego.

"Estes dados refletem a insegurança do consumidor, esteja desempregado ou com medo de perder seu emprego", disse o executivo.

O indicador do Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria avançou 0,6 ponto porcentual em maio ante abril, para 76,3%.

Sensor

O Sensor, indicador de confiança do empresário industrial subiu 1,4 ponto em junho em relação a maio, aos 49,4 pontos.

Para Roriz, apesar de ter fechado junho com expansão de 1,4 ponto, o Sensor aponta mais um mês de fraqueza. Isso porque o indicador obedece a uma escala de zero a 100 pontos, sendo que 50 pontos marca a linha da neutralidade, e ele ficou abaixo desta linha.