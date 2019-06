Sandy se revolta com rumores sobre ela

28/06/2019 | 12:11



Sandy resolveu usar seu Twitter para mandar indiretas! A cantora ficou revoltada com alguma mentira que estavam falando sobre ela e soltou o desabafo na rede social. Porém, o curioso da história é que os fãs da musa não faziam a mínima ideia do que ela estava falando.

A irmã de Junior escreveu:

Fico boba de ver como as fofocas e calúnias envolvendo meu nome (e de tantos artistas que passam por isso) não precisam nem ter base em algo real. É só na criatividade mesmo. E quanta criatividade! Impressionante como ainda consegue me surpreender.

Os seguidores de Sandy logo demonstraram apoio à cantora. Eles também perguntaram o que havia acontecido e quando disseram que não ficaram sabendo de nenhum rumor envolvendo o nome da famosa ela respondeu que era melhor assim.

Segundo o jornal Extra, o motivo da revolta da voz de A Lenda seria um comentário feito por Leão Lobo, durante o Fofocalizando no SBT, em que ele contou uma história de uma vez que estava dividindo um camarim com Sandy e Junior e foi expulso do local pela artista, que precisava trocar de roupa. Será que foi isso mesmo que a revoltou?