Marcello Novaes e Thalita Rebouças são vistos juntos em clima de romance em bar do Rio de Janeiro

28/06/2019 | 12:11



Marcello Novaes e Thalita Rebouças podem estar juntos. Segundo informações do jornal Extra, os dois foram vistos em clima de romance em um bar na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na noite da última quarta-feira, dia 26. A presença de ambos chamou a atenção dos que estavam presentes no local, já que eles estavam sozinhos em uma mesa no maior clima de intimidade.

Ainda de acordo com a publicação, Marcello e Thalita já teriam tido um romance no passado, que nunca veio a público. Será que está rolando um remember?

Marcello Novaes é ator e seu último trabalho nas telinhas foi na novela O Sétimo Guardião, da Rede Globo. Já Thalita Rebouças se consagrou como escritora antes de também entrar para o time da Globo; ela foi anunciada como apresentadora em 2017, no programa The Voice Kids.