Namorada de Gabriel Diniz faz linda homenagem ao cantor ao lembrar um mês da morte do sertanejo

Desde a morte de Gabriel Diniz, que nos deixou no dia 27 de maio depois de sofrer um acidente aéreo, Karoline Calheiros, namorada do cantor, faz homenagens emocionantes ao sertanejo. E no dia em que a morte dele completou um mês não seria diferente. Com uma porção de fotos ao lado do amado, ela escreveu um texto, dividido em duas partes, para lá de emotivo, como você confere abaixo:

Parte 1

27 de Maio!

Que data!

Dia do meu aniversário... dia da partida do amor da minha vida.

Que tragédia meu Deus, tantos planos rompidos... Eu que já Te agradeci tanto por ter achado tão cedo o meu amor, peguei-me lamentando por também perdê-lo tão cedo e no dia do meu aniversário. Uma tristeza profunda me consumiu, entrou um vazio em mim, não era possível! Quem ia imaginar?... Algo tão rotineiro, um ir ao encontro do outro, a gente se virava, por um amor muito maior do que poderiam imaginar, pois só nós, nossa família e amigos conseguiam dimensionar. Você se foi minha vida, mas sei que está me protegendo. Pois, por mais que me sentisse sem meu coração batendo aqui dentro, nunca questionei nem perdi a fé. E hoje sei que, na verdade, tinha que ser no dia do meu aniversário para que você fosse meu eterno presente! Ganhei meu anjo, meu guia, minha luz para estar ao meu lado no meu crescimento pessoal/profissional e nas minhas escolhas diárias, como sempre fizemos um com o outro. A falta que você me faz tá apertando demais, fica difícil sem meu menino prodígio que me ensinava tanto, vivia lendo e querendo aprender mais e mais, do companheiro pra todas as causas, melhor na competição de coceguinhas, melhor na corrida (isso era bem injusto), melhor companhia de saídas, melhor "eu te amo! Tu me ama?", melhor imitador de tantos personagens, meu "bú! Sustinhooo" na hora mais tensa do filme, meu melhor "tô com saudades", ou "bom dia vidinha", "boa noite vidinha", meu companheiro de ver besteiras no YouTube e melhor companheiro de viagens também... sentirei saudade de ouvir com você algumas músicas que compositores mandavam e opinar sobre elas... saudades das acordadas repentinas de madrugada porque surgia alguma ideia dessa cabecinha criativa... saudades de quando você, tão grandão pra mim, queria me ter de colo pra desopilar das loucuras do dia a dia. O que vivi contigo, meu amor, foi obra de Deus, um show que nem eu ia e nem era você que ia cantar, e todos lá em cima intercederam para que esse encontro acontecesse.

Em seguida, com outras imagens, ela ainda continuou:

Parte 2

E eu só tenho a agradecer por tantos ensinamentos e pelos melhores anos da minha vida, que sem dúvidas foram ao seu lado e confiar nos planos de algo muito maior e mais poderoso que nós, assim como você me ensinou um dia antes de partir quando ouvimos juntos:

"Deus me deu

Deus tomou

Bendito seja o nome do senhor

A ele a glória

A ele a honra

E o louvor"

Meu grudinho quando perto e passarinho quando longe, livre mas sempre voltando pra casa! Voa e leva seu brilho para o céu, aqui embaixo era muito pequeno para tanta luz.

Te amo vida minha. Pra sempre, sua vidinha. Aproveitando para transmitir os meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos dos pilotos também. Que Deus conforte os corações de vocês.