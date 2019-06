As novidades da maior feira de turismo dos EUA

Paulo Basso Jr.



28/06/2019 | 12:18

Cerca de 6 mil profissionais e 500 jornalistas de 70 países estiveram em Anaheim, na Califórnia, no início de junho, durante a realização da IPW 2019 (International Pow Wow), maior feira de turismo dos EUA. Como uma das 43 mídias brasileiras convidadas para o evento, a equipe do Rota de Férias teve a oportunidade de circular pela cidade, que, mais do que abrigar a fofíssima Disneyland, parece um bairro de Los Angeles completo, com hotéis de grife, outlets, restaurantes, cervejarias e avenidas, muitas avenidas.

Paulo Basso Jr. Apresentação da banda Beach Boys na IPW 2019

Entre as diversas festas promovidas durante a celebração, destacaram-se a presença da banda Beach Boys em um almoço, apresentações pockets de musicas da Disney na Broadway, como Aladdin, Frozen e O Rei Leão, e a inauguração de Star Wars: Galaxy´s Edge, a desejada área dedicada à saga de Darth Vader e companhia que, finalmente, saiu do forno na Disneyland.

Paulo Basso Jr. Área Star Wars: Galaxy’s Edge, na Disneyland

Mais do que isso, o Rota de Férias participou de diversas coletivas e reuniões, no espetacular Anaheim Convention Center, para trazer as principais novidades de turismo dos States, muitas delas com foco nos brasileiros. Acompanhe o que rolou de melhor na IPW 2019 para planejar melhor suas próximas férias:

O emblema “Sweet Home” Alabama diz tudo: você é bem-vindo neste estado do sul dos Estados Unidos, onde é possível fazer road trips regadas a boa comida, música e muita diversão. A Rota dos Direito Civis, que traz à tona histórias famosas da segregação americana, como a de Rosa Parks, é um dos passeios mais procurados no estado. Brian S. Jones, especialista em mídia da região, diz que as portas estão abertas para os brasileiros.

Anote esses nomes: Grand Vanyon, Monument Valley e Antilope Canyon. Acrescente ainda o trecho mais fotografado da Rota 66. Pronto, estão aí as atrações principais do Arizona, estado ao oeste dos Estados Unidos que oferece uma série de surpresas para o visitante. Kimberly Todd, gerente sênior de relações com a mídia, recebeu o Rota de Férias durante a IPW e reiterou o convite para os brasileiros visitarem a região.

Do Arkansas, a maioria dos brasileiros conhece apenas o nome. A região, entretanto, é palco de boas surpresas, como o museu Crystal Bridges, um dos melhores dos Estados Unidos, localizado na pequena cidade de Bentonville. Leah DiPietro, gerente de comunicações, também recomenda fazer rotas inspiradas no músico Johnny Cash, que nasceu por lá, e aproveitar as paisagens do “Estado Natural” em lagos como os de Eureka e Hot Springs.

Os brasileiros amam Aspen. “E a recíproca é verdadeira”, afirma Jeff Hanle, diretor de relações públicas da estação de esqui do Colorado. Não à toa, à exceção do mercado interno, composto por americanos e canadenses, a turma tupiniquim é a que mais movimenta a região durante o inverno. Com várias pistas para quem gosta de esquiar, ou ao menos quer aprender, o lugar esbanja charme e tem um après-ski contagiante. Isso significa uma série de lojinhas para curtir, restaurantes, lounges para tomar vinho ou chocolate quente do lado da lareira e até mesmo baladas para esquentar a madrugada.

Como palco da IPW em 2019, o VisitCalifornia dominou as atenções da feira. Mais do que promover Anaheim, a cidade-sede do evento, abriu espaço para falar de suas grandes rotas, sobretudo por parques naturais, como o de Yosemite. Isso, claro, sem descartar os bons e velhos pontos turísticos amados pelos brasileiros, como San Francisco, Los Angeles e San Diego. “Vem tomar um vinho em Napa Valley com a gente”, convida Lindsey Guinn, gerente internacional de relações públicas. E como recusar o convite?

Próxima da Flórida, a poucas horas de carro desde Orlando, a Carolina do Sul tem cidades encantadoras. Uma das principais é Charleston, com um centrinho charmoso, que vale uma visita demorada. Brie Logue, gerente de marketing e comunicação do estado, recomenda também rotas pelo litoral, onde há belas praias. “Aqui, dá para comer muito bem e ver belos pontos turísticos. Para quem vai à Flórida, vale a pena esticar a viagem”, garante.

Denver, no Colorado, está com tudo. Artes, compras, noite… A cidade tem a fórmula perfeita para agradar os brasileiros. Só de cervejarias artesanais, há cerca de 150. E ainda tem uma série de paisagens naturais dos sonhos, como a do Red Rocks Amphitheatre, onde são realizados grandes shows. “De quebra, Denver é base para quem deseja conhecer as grandes estações de esqui do estado, como Aspen e Vail”, explica Ashley Geisheker, diretora de relações públicas e comunicação da cidade.

Brianna Barnebee, relações públicas do Visit Florida, é quase uma brasileira: gosta de compras, festas, badalação e praia. Nasceu em Tallahassee, a capital do estado, mas promove diversos destinos por lá, da costa leste e oeste. E tem cada lugar além de Miami e Orlando. Como exemplo, dá para citar Pensacola, Destin, Naples, Fort Lauderdale, West Palm Beach… Que tal variar o roteiro ao visitar a região?

Os americanos tratam a Filadélfia com todo carinho. Tanto que chamam a cidade da Pensilvânia de Philly. Com grandes hotéis de rede, inclusive de luxo, como um Four Seasons, que acabou de ser inaugurado, a metrópole traz referências à saga cinematográfica Rocky, estrelada por Silvester Stallone, bem como bons restaurantes, centros culturais e, principalmente, muitas opções de compras. “Sabemos que os brasileiros adoram, e por isso são muito bem-vindos”, diz Alethia Calbeck, diretora de comunicação da Filadélfia.

Pouca gente sabe, mais existem duas Kansas City: uma fica em Kansas e tem um outlet bem legal, o The Legends, mas a mais famosa (e vizinha) é a capital do Missouri, que foi indicada pela National Geographic como um dos principais destinos americanos a se visitar em 2019. Derek Klaus, diretor de comunicação revela que a cidade concentra diversas galerias de arte, uma noite agitada, mercados gastronômicos (inclusive com restaurante brasileiro) e ótimas praças esportivas, já que há times da MBL e da NFL por lá.

Juliana Leveroni conhece tudo sobre a vizinha de Orlando. A diretora de relações com a mídia de Kissimmee destaca a alcunha de “capital mundial das casas de aluguel” adquirida pela cidade, já que é lá que estão as melhores ofertas para quem visita a região. Fora isso, quem vai a Kissimmee pode fazer passeios de balão ou em barcos movidos por hélices, visitar a simpática Celebration, cidade construída pela Disney, e, claro, esticar para os parques temáticos do pedaço, como o próprio complexo do Mickey, além dos centros de lazer da Universal Orlando e do SeaWorld.

Em 2020, a IPW será realizada em Las Vegas. A cidade promete diversas novidades até lá, incluindo shows regulares de Madonna e a abertura de uma arena-teatro em forma de esfera, que, de acordo com Steve Hill, CEO e presidente da Las Vegas Convention and Visitors Authority, pode mudar a forma como os artistas criam espetáculos. Vegas também será, a partir do outono de 2020, a sede dos Raiders, time de futebol americano da NFL que se mudou de Los Angeles para lá e ganhou um estádio moderníssimo. E olha que ainda tem show novo do Cirque du Soleil e várias outras atrações para sair do forno.

Os fãs de música se rendem a Memphis. Na Beale St., a rua mais famosa da cidade, e seus arredores, é fácil escutar canções de Elvis Presley, B.B. King, Johnny Cash. Não à toa, é lá que fica Graceland, a casa do rei do rock, que terá diversos eventos novos este ano, segundo o especialista em relações públicas e marketing da residência, Christian Ross. Kevin Kern, vice presidente de relações públicas, reforça o convite aos brasileiros. “Nossa ponte sobre o Rio Mississipi ganhou nova iluminação, temos grandes museus, muita festa. Aqui, a diversão é garantida”, promete.

Foi na pequena cidade de Tupelo, no Mississippi, que nasceu o Rei do Rock, Elvis Presley. O estado, porém, tem muito mais o que mostrar, como a fofa cidade de Oxford, homônima da inglesa e com uma universidade bastante respeitada. Katie Demetz, gerente internacional de turismo do estado, indica explorar a história da região na Rota dos Direitos Civis, que passa ainda por Alabama e Geórgia.

De Chicago até a Santa Monica, a Rota 66 cruza os Estados Unidos e provoca o imaginário dos viajantes. Boa parte da rodovia nem existe mais, já que ela foi substituída por estradas mais modernas. Quem se desloca de carro ou moto por cidades do Illinóis, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Arizona e Califórnia, encontra diversos trechos originais preservados, onde é possível avistar postos de gasolina, hotéis, drive-ins e sinais emblemáticos, Brett Stawar, presidente e CEO da Great Rivers & Routes, coloca a empresa à disposição para ajudá-lo.

Se você nunca ouviu falar em Savannah, dê um Google. A cidade é uma graça. Fica localizada na Geórgia, à beira do rio homônimo, e com ruas, praças e parques que são uma graça. “Tudo lá pode ser feito em uma simples caminhada, na qual se tem acesso a ótimos restaurantes e muitas lojas”, explica Jeff Hewitt, vice-presidente de turismo da cidade. Vale a pena colocar no roteiro das próximas férias, mesmo porque é facinho chegar lá desde Orlando, por exemplo.

O Tennessee é a terra do bourbon, do brisket e do pullet pork (tradicionais churrascos defumados) mais famosos dos Estados Unidos e, principalmente, da boa música. Jill Kilgore, gerente de mídia e relações públicas, recomenda ir às grandes cidades, como Memphis, onde Elvis Presley e B.B. King fizeram a fama – sem contar Martin Luther King Jr., que foi tragicamente assassinado por lá.. Heather Middlelton, vice-presidente de relações públicas de Nashville, indica também uma visita à cidade, berço do country nos EUA.

Dallas, Houston e San Antonio são figurinhas carimbadas no Texas, mas o famoso estado Americano tem muito mais a oferecer aos brasileiros. Boa parte da Rota 66, por exemplo, passa por lá, com destinos marcantes, como Amarillo. “Abrigamos os melhores destinos da mítica rodovia”, garante Tommy Woods, desenvolvedor econômico e de turismo do estado. E o melhor de tudo é que há voos diretos do Brasil para a região.

Johanna Santana é o novo contato de imprensa para os brasileiros na Universal Orlando. Durante a IPW, a profissional recebem a equipe do Rota de Férias com entusiasmo e falou sobre as novidades do complexo, como a incrível montanha-russa Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, do universo de Harry Potter, que abriu na Islands of Adventure. Tem também o hotel Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites, o mais barato do complexo. E vem mais pela frente: há quem diga que áreas dedicadas a Pets, O Senhor dos Anéis e personagens da Nintendo serão inauguradas em breve.

Quem encontra Paula Hall, gerente de comunicação do Walt Disney World Resort para o Brasil, é contagiado na hora pela felicidade. Rindo à toa, a profissional está celebrando a inauguração de Star Wars Galaxy´s Edge, a área do Hollywood Studios que promete arrastar pessoas até de uma galáxia muito, muito distante para Orlando. E não para por aí: com o aniversário do complexo previsto para 2021, muitas atrações serão inauguradas até lá, como uma montanha-russa dos Guardiões da Galáxia e um simulador de Ratatouille no Epcot. O parque, inclusive, pode ganhar, finalmente, uma área dedicada ao Brasil em 2022. Paula não confirma, mas seu sorriso entrega o ouro.