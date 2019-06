Ex-BBB Flávia Viana sofre aborto espontâneo e passa por cirurgia

28/06/2019 | 11:49



A ex-BBB e apresentadora Flávia Viana sofreu um aborto espontâneo após sentir dores abdominais na última quarta-feira, dia 26. Na data, ela apresentava uma categoria da premiação Risadaria em São Paulo. No perfil do Instagram da apresentadora, uma nota também comunica que Flávia passará por cirurgia nesta sexta-feira, 28.

"Em respeito aos fãs, venho comunicar-lhes que a Flávia Viana, após sentir dores abdominais na noite de ontem e ser avaliada, foi constatado um abortamento espontâneo. Por esse motivo, Flávia passará por uma cirurgia amanhã e não conseguirá apresentar o Festival Villa Mix que acontecerá em Goiânia nesse fim de semana. Peço a compreensão de todos. Tudo ficará bem em breve", diz o comunicado publicado nesta quinta-feira, 27, nos stories do Instagram.

Flávia Viana ficou conhecida na televisão em 2007, quando participou da sétima edição do Big Brother Brasil. Em 2017, venceu a nona temporada do programa A Fazenda. Atualmente, é responsável pelas transmissões ao vivo do programa Power Couple Brasil da TV Record.