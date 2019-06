Modelos premium exigem manutenção bem mais apurada, principalmente antes da viagem de férias

Do Diário do Grande ABC



Os carros premium, geralmente importados, pedem uma manutenção atenta em itens de maior desgaste. Na hora da revisão de férias, feita especialmente nesTa época do ano, alguns itens merecem ainda mais atenção por vários motivos. “Esses carros, por melhor que tenham sido adaptados às nossas condições de rodagem, sempre apresentam pontos de atenção que começam pela eletrônica”, afirma José Manuel, gerente da AM. Marcelo, oficina multimarcas.

O especialista aponta seis problemas comuns que são pontos de atenção nos carros de marcas como Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Lexus, Porsche, entre outros.



ELETRÔNICA

Os carros premium têm mais itens comandados por centrais eletrônicas que ‘conversam entre si’, como controle de tração e estabilidade, dispositivos de segurança, sem falar na gestão de consumo, gases etc. Isso requer a atenção periódica, que a mão de obra especializada pode resolver. “Os clientes se queixam de luzes que indicam problemas na injeção, nas partes elétrica ou de segurança, como a luz do freio ABS”, explica. “No caso da injeção, uma mistura inadequada de etanol à gasolina já pode fazer a luz acender, o que é fácil de corrigir”,



FREIOS

Os veículos contam com avançados sistemas de freios com discos e pastilhas maiores, sistemas antitravamento e às vezes até de limpeza automática das pinças de frenagem. Este é o segundo ponto que mais apresenta necessidade de manutenção. “Por conta do peso mais elevado e dos motores mais potentes, o freio é um ponto de atenção e que pode apresentar muitas falhas, sendo que hoje também são monitorados por sistema eletrônico, como os freios de estacionamento automático”, explica. Neste caso, é importante estar atento aos ruídos na frenagem e fazer verificação completa no sistema – lembrando que nos carros premium geralmente há discos e sistemas ABS até mesmo nas rodas traseiras.



TROCA DE ÓLEO

Esses automóveis usam óleo do tipo sintético ou semissintético que são mais caros que os fluidos minerais, com tempo maior de intervalo entre as trocas, mas que geralmente os proprietários esquecem de verificar. A troca deve ser feita a cada 10 mil quilômetros ou um ano.



ÓLEO DE CÂMBIO

Como boa parte dos carros mais caros tem câmbio do tipo automático ou automatizado, usando modernos sistemas de dupla embreagem, o proprietário precisa ficar atento à viscosidade do óleo. “As montadoras divulgam hoje em alguns carros que o fluído de câmbio automático é do tipo long life e que não precisa, em teoria, de troca, durante toda a vida útil da transmissão, mas notamos nas oficinas ao analisar a viscosidade que o óleo já está escurecido e mais fluído do que o normal, indicando que deve ser feita a troca”, alerta. O óleo de câmbio deve ser pelo menos verificado a cada 80 mil quilômetros.



REFRIGERAÇÃO

Mesmo quando são bem tropicalizados para a realidade do mercado brasileiro os carros premium tendem a apresentar falhas mais frequentes no sistema composto pelo radiador, mangueiras e bomba d’água. Em um país com temperaturas que vão além dos 30°C durante o verão, é importante fazer a manutenção frequente e verificação do nível da água do radiador, pressão da bomba e estado das mangueiras que atuam sob alta pressão da água. A verificação, importante, deve ser feita sempre com o motor frio.

SUSPENSÃO

<EM>Nas péssimas condições de rodagem das ruas e avenidas do País, a suspensão dos carros premium, que geralmente são mais complexas que a dos populares, necessitam de cuidado especial. “Há amortecedores, bieletas, buchas e outros compostos que se desgastam em caso de buracos e valetas e o proprietário deve estar atento”, diz. Alguns dos sinais de problema são o volante ‘torto’, barulhos e também a tendência de o carro perder a trajetória na via. Tudo isso indicam que algo precisa de reparo na suspensão, o que pode ser corrigido com balanceamento e alinhamento da direção.