Apps mitigam desemprego no Brasil

Os brasileiros estão buscando formas de driblar a crise que corroeu sua renda na última década. De acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o problema do desemprego vai muito além da taxa de 12,5% registrada no trimestre de fevereiro a abril. O tamanho da população subutilizada (28,4 milhões de pessoas) – que agrega desempregados, subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial – bateu o recorde da série histórica iniciada em 2012. E, diante deste cenário, as novas tecnologias dos apps, como o Rappi, Uber, Closeer, 99 e I-Food, que conectam aqueles que querem prestar serviço para recomporem renda e os consumidores, têm amenizado o problema.

Ao todo são cerca de 4 milhões de pessoas que se beneficiam da tecnologia para obter renda, lista de ‘empregados’ 35 vezes mais longa do que a dos Correios, maior empresa estatal em número de funcionários. Segundo o Instituto Locomotiva, cerca de 17 milhões de pessoas usam algum aplicativo regularmente para obter renda e não poderia ser diferente. Sabe-se que essa situação não deve mudar tão cedo, pois em momentos de crise econômica e baixo crescimento, o último indicador macroeconômico a demonstrar melhora é justamente o índice de desemprego. O problema é ainda maior para segmentos que sofrem com sazonalidades ou picos de demanda pontuais, como é o caso do food service, em que a oscilação do movimento de clientes inviabiliza a manutenção de força de trabalho estável. Neste caso, existe demanda pontual do setor em contratar e mão de obra disponível. O que faltava era como unir o útil ao agradável e a tecnologia viabilizou isso.

Ainda recente no mercado, a Closeer já reúne quase 4.500 profissionais que estão conectados a 200 estabelecimentos comerciais do setor de food service somente na cidade de São Paulo. E o crescimento, em poucos meses, tem se mostrado exponencial. Levantamento da Closeer com os usuários que usam o app para ampliar a renda mensal demonstra que não é apenas a elevada taxa de desemprego que motiva a busca, mas também o estilo de vida. Os trabalhadores da nova geração querem flexibilidade de fazer seu horário e compor sua renda por meio de metas, ou seja, trabalhar ‘X’ dias da semana de acordo com sua disponibilidade até obter o valor desejado. Os apps da era da disrupção não revolucionaram apenas a relação entre empresas e clientes, mas entre empresas e colaboradores. No caso da economia brasileira, que passa pela pior crise da sua história nas últimas décadas, com retração média anual do PIB per capita de 0,3%, os apps ajudam a mitigar a crise e recompor a renda de alguma forma.

