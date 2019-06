As prioridades de Mauá

Do Diário do Grande ABC



28/06/2019 | 11:47



Tem provocado escândalo atrás de escândalo a instabilidade política que aflige Mauá desde que a Operação Prato Feito, deflagrada em 9 de maio do ano passado pela Polícia Federal, prendeu pela primeira vez o então prefeito Atila Jacomussi (PSB). As constantes trocas no comando do Executivo, agora ocupado por Alaíde Damo (MDB), desestruturaram a espinha dorsal da administração, mergulhando o município no caos financeiro e social. Parece haver dinheiro apenas para cumprir compromissos com os apaniguados do governo de turno, enquanto a população padece com a desidratação de serviços básicos.

Duas notícias publicadas ontem por este Diário expõem as prioridades do governo mauaense. Uma delas relata que bombeiros que atuam nas bases do Jardim Zaíra e Vila Noêmia deixaram, há quase um ano, de receber as refeições fornecidas pela Prefeitura de Mauá porque o convênio entre município e Estado não foi renovado. Soldados recorrem a doações de comerciantes e moradores da região para se alimentar no trabalho. Também desde julho do ano passado os dois imóveis utilizados pela corporação se encontram sem manutenção.

Falta dinheiro? Não parece. Alaíde Damo encontrou verba para, conforme mostrou segunda reportagem publicada ontem no jornal, contratar 37 funcionários indicados por 12 vereadores que foram diretamente responsáveis pela votação do impeachment de Atila. Os salários são significativos. Rinaldo Vargas Lage, indicado pelo vereador Ivan Stella (Avante) ao cargo de secretário municipal de Esportes e Lazer, recebe R$ 14.029,63, de acordo com dados do Portal da Transparência. A emedebista, claro, refutou acordo político. Os servidores teriam sido contratados porque são técnicos.

Triste acompanhar a corrosão da estrutura político-administrativa de Mauá. É o que ocorre, todavia, aos municípios cuja boa parte de suas lideranças políticas se preocupa mais com interesses particulares do que com os públicos. A democracia, felizmente, oferece vacina para a doença: o voto. Outubro de 2020 está chegando.