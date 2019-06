Compaq Brasil lança notebook com tecnologia Intel Optane

Marcella Blass



28/06/2019 | 11:48

A Compaq Brasil anunciou o lançamento de sua nova linha de notebooks com o modelo Presario CQ-17. Com design caprichado e espessura ultrafina de 17mm, o aparelho tem como proposta oferecer ao público desempenho rápido e de qualidade por um custo acessível. Seu preço sugerido é de R$ 2.999,00 – mas já é possível encontrá-lo por valores bem mais baixos na internet.

O Presario CQ-17 tem como diferencial o processador Intel Core i5 e a tecnologia Intel Optane Memory de 16GB, um acelerador inteligente de sistemas que se ajusta às suas tarefas de computação, tornando tudo mais rápido e fácil. Seu software aprende automaticamente os hábitos do usuário para acelerar tarefas frequentes e personalizar a experiência.

O novo notebook Presario CQ-17 da Compaq conta também com 500GB de HD e memória RAM de 4GB. O modelo ainda tem porta USB tipo-C, com dimensões reduzidas e novo formato simétrico, que aceita a conexão de qualquer um dos lados do conector.

