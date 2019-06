Neto convoca seleção brasileira feminina de basquete de olho no Pan de Lima

28/06/2019 | 11:31



Anunciado em maio como novo comandante da seleção brasileira feminina de basquete, o técnico José Neto convocou 16 jogadoras para iniciar a preparação para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que começará no dia 26 de julho. A 18.ª edição da modalidade na competição continental ocorre entre os dias 6 e 10 de agosto.

"Esta convocação para os Jogos Pan-Americanos e os treinamentos fazem parte do início de um processo, em que visamos a evolução do basquete feminino brasileiro no cenário internacional", comentou José Neto.

O grupo selecionado é bem jovem, com média de 24,6 anos. Em entrevista ao Estado, o comandante adiantou que sabe as dificuldades que terá neste início de trabalho, mas vai para o torneio pensando em um bom resultado. "Se quero colocar uma mentalidade vencedora, que ganhar e perder não é a mesma coisa, não posso responder que vou ao Pan para participar. Tenho de pensar no melhor resultado possível. Se vamos ganhar uma medalha, é uma outra situação. Temos de ver o tempo de treinamento, a adaptação das jogadoras, a minha adaptação".

As atividades com o grupo serão na Arena Poliesportiva Coronel Wenceslau Malta (Parque Olímpico de Deodoro), no Rio de Janeiro, de 16 a 30 de julho. No dia 31, a delegação brasileira segue viagem para Lima.

GRUPO DE ESTUDOS - Uma novidade durante a preparação será o "Grupo de Estudos", formado em parceria entre a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), a Liga de Basquete Feminino (LBF) e a Associação dos Técnicos de Basquete do Brasil (ATBB). O objetivo é, segundo nota da CBB, "compartilhar conhecimentos e experiências" com a comissão técnica da seleção brasileira.

"Queremos aproximar os treinadores da seleção e, principalmente, do trabalho que estamos executando. Que possam ter conhecimento da metodologia que estaremos utilizando e, assim, iniciar uma relação mais estreita e participativa entre Clubes e Seleção", finalizou José Neto.

Confiras as jogadoras convocadas para o Pan de Lima:

Alana Gonçalo da Silva (armadora) - 24 anos - Santo André/APABA (SP)

Aline Cristina Cezário de Moura (ala/pivô) - 21 anos - SESI Araraquara (SP)

Clarissa Cristina dos Santos (ala/pivô) - 31 anos - Sampaio Basquete (MA)

Débora Fernandes da Costa (armadora) - 27 anos - SESI Araraquara (SP)

Érika Cristina de Souza (pivô) - 37 anos - Uninassau/Cabo de Santo Agostinho (PE)

Isabela Ramona Lyra Macedo (ala) - 25 anos - Uninassau/Cabo de Santo Agostinho (PE)

Izabella Frederico Sangalli (ala) - 24 anos - Ituano Basquete (SP)

Lays da Silva (armadora) - 20 anos - Blumenau Basquete (SC)

Mariana Moura Queiroz Dias (ala/pivô) - 21 anos - Vera Cruz Campinas (SP)

Mariane Roberta de Carvalho (ala) - 22 anos - The University of Kansas (Estados Unidos)

Nádia Gomes Colhado (pivô) - 30 anos - Vera Cruz Campinas (SP)

Patrícia Teixeira Ribeiro (ala) - 28 anos - Vera Cruz Campinas (SP)

Raphaella Monteiro da Silva (ala) - 24 anos - Sampaio Basquete (MA)

Stephanie Carmen Soares (ala/pivô) - 19 anos - The Master's University (Estados Unidos)

Taina Mayara da Paixão (ala) - 27 anos - Sampaio Basquete (MA)

Tatiane Pacheco Nascimento (ala) - 28 anos - Sampaio Basquete (MA)

Catarina Helena Ferreira de Oliveira (armadora) - 18 anos - ADC Bradesco (SP)*

Lorena Vitória Barbosa Anunciação (ala) - 17 anos ADC Bradesco (SP)*

* convidadas pela comissão técnica