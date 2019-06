28/06/2019 | 11:13



A Casa Branca reforçou nesta sexta-feira, 28, via Twitter, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "apoia a agenda de reformas econômicas" do presidente da República, Jair Bolsonaro. Os dois líderes se encontraram na cúpula do G20, que ocorre em Osaka, no Japão.

Também na rede social, o governo norte-americano afirmou que Trump e Bolsonaro "estão ao lado do povo da Venezuela enquanto reivindicam sua democracia e sua liberdade".