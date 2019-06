Obituário - 28 de junho de 2019

Ademir Medici

28/06/2019 | 09:15



Sexta-feira, 28 de junho de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 25 de junho

Luiz Geraldo da Silva, 85. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quarta-feira, dia 26 de junho

Maria de Lourdes Freire Pasetto, 100. Natural de Petrópolis (RJ). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Paulino Onofre, 91. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Leonor dos Santos, 90. Natural de Américo Brasiliense (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Ferreira dos Santos, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Parada Mangilli, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Almiria França de Paula, 86. Natural de Iguape (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João dos Santos, 83. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Pereira Lima, 82. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Ivone Morandi, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdemar Alves das Neves, 76. Natural de Iacri (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Alves Cardozo, 73. Natural de Marília (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Dalva Ribeiro Porto Martins, 72. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Marilene Bartoli, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gilberto Artioli, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26. Crematório Vila Alpina.



Santo André, quinta-feira, dia 27 de junho

Adelino Cardoso, 84. Natural de Araraquara (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Vilson Antonio Rodrigues, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 25 de junho

Iracema Vieira Frota, 99. Natural de Sarapuí (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Municipal de Sarapuí (SP).

Eunice Maria dos Santos, 93. Natural de Santa Inês (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Araujá (SP).

José Urbano Prates, 89. Natural de Araraquara (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Manoel Augusto da Silva, 81. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Rosalinda Castro, 74. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Ciro Roque Medeiros, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo Souza Silva, 68. Natural de Santa Maria do Salto (MG). Residia no Jardim Detroit, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Hélio Luiz Pereira da Silva, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 26 de junho

Juracy Benedette Peruzza, 83. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Filomena Martinez Pacheco, 93. Natural de Jarinu (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

Ana Carolina Akinis Paschoalino, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Caetano. Dia 25, velada em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Diadema, quarta-feira, dia 26 de junho

Antonio de Andrade, 89. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 26. Vale da Paz.

Carlos de Araujo Filho, 85. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Santa Luzia. Dia 26. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Maria Hilda Ramos de Jesus, 82. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Marina Joaquina de Sousa, 68. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

João Mario Alves dos Santos, 56. Natural de Mauá. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 27 de junho

Maria Batista Ribeiro, 94. Natural de Guarabira (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Lázaro Alves de Oliveira, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Antonio Muniz Pomtes, 80. Natural de Ribeirão (PE). Residia no Parque Doroteia, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Justino Ferreira Lima, 79. Natural de Castro Alves (BA). Dia 27. Cemitério Municipal.