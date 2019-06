Hamilton lidera primeiro treino livre na Áustria; Vettel surpreende e fica em 2º

28/06/2019 | 08:52



O inglês Lewis Hamilton continua insuperável na Fórmula 1. Foi só a primeira atividade na pista do circuito de Spielberg, o Red Bull Ring, mas o piloto da Mercedes, pentacampeão mundial e atual líder da temporada de 2019, foi nesta sexta-feira o mais rápido da primeira sessão de treinos livres para o GP da Áustria, a nona etapa do campeonato. Com pneus macios, fez o tempo de 1min04s838 na melhor de suas 34 voltas.

Hamilton foi o melhor, mas o grande destaque da atividade pela manhã foi o desempenho dos carros da Ferrari. Com pneus médios, o alemão Sebastian Vettel conseguiu o tempo de 1min04s982, apenas 0s144 atrás do piloto da Mercedes. E ganhou do finlandês Valtteri Bottas, companheiro do inglês na equipe alemã, que teve problemas no início do treino - vazamento de óleo no motor -, ficou em terceiro lugar com a marca de 1min04s999.

Logo atrás de Bottas ficou o monegasco Charles Leclerc, que com sua Ferrari obteve o tempo de 1min05s141. A Red Bull, que corre em casa neste final de semana, completou o Top 6 do primeiro treino livre. O holandês Max Verstappen foi o quinto colocado, com 1min05s260, pouco à frente do francês Pierre Gasly, que fez a sua melhor volta em 1min05s378.

Sexto colocado no GP da França, disputado no domingo passado, o espanhol Carlos Sainz Jr. voltou a colocar a McLaren como a "melhor do resto" da Fórmula 1, ocupando o sétimo posto em Spielberg com o tempo de 1min05s502. Logo na sequência veio o australiano Daniel Ricciardo, que levou a Renault ao oitavo lugar com 1min05s846.

O nono colocado foi o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. E o novato Lando Norris, britânico da McLaren, completou os 10 primeiros na primeira atividade na Áustria. A três minutos do final do treinamento de 1 hora e 30 minutos, o alemão Nico Hulkenberg passou por solavanco de uma zebra, quebrou parte da asa dianteira de sua Renault e fez com que a sessão fosse encerrada com bandeira vermelha.

O segundo treino livre começará às 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira. No sábado, a terceira sessão será às 7 horas e o treino oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas. A corrida no domingo está marcado para 10h10.