Após acidente do filho, Angélica publica texto emocionante: A vida é um sopro

28/06/2019 | 08:10



Angélica usou o Instagram na noite da última quinta-feira, dia 27, para falar sobre o acidente do filho Benício, de 11 anos de idade, que bateu a cabeça enquanto praticava wakeboard. O garoto, que já teve alta do hospital e está em casa com a família, precisou realizar uma neurocirurgia por ter tido um traumatismo e afundamento de crânio. Passado o momento difícil, a apresentadora dividiu com os fãs um texto assinado sobre Roberta Ferec, que fala sobre maternidade e os sustos que, às vezes, as mães enfrentam por causa de suas crias.

Não sei se você já passou algum susto com um filho, talvez um acidente ou um diagnóstico. Se você já levou um susto com um filho você vai entender. É como se aquilo que chamam de alma abandonasse o corpo da gente para assistir, lá de cima, a vida passar em câmera lenta: o dia do positivo, a gravidez, o parto, a vida toda. Não sei se você já passou um susto com um filho, mas o que a gente sente é, literalmente, dor. Física. Trata-se de uma pontada aguda, que acomete o âmago das entranhas. Se você já tomou um susto com um filho você, às vezes, terá flashes daqueles minutos intermináveis, em que você se perguntava como poderia haver resquício de vida se a vida resolvesse te arrancar todo o viver do peito? Você vai lembrar de palavras soltas, que para sempre vão ecoar no seu pensamento. Senhora, tente manter a calma. Senhora, ele está convulsionando? Você terá uma lembrança muito clara da motorista da ambulância e do olhar terno da paramédica. Tão amorosas, em que pese a difícil missão de lidar com fragmentos da tragédia humana. Lembrará da sensibilidade da funcionária que fez os exames. Firme e amável, mesmo tendo que lidar com mães e pais que padecem de coração estraçalhado crônico. Vai lembrar do cheio suave do perfume da médica que vem dar boas notícias e do abraço forte que você rouba dela.Se você já passou um susto com um filho você vai ter a plenitude dos que acordaram de um pesadelo e a gratidão dos que sobreviveram ao que não foi, mas poderia ter sido. Vai entender que no alívio de uma mãe cabe o alívio de todas as mães do mundo. E que a dor delas é sua para sempre. E ao ver seus filhos brincando, você vai sorrir, agradecida pelo privilégio que é se dar conta da fragilidade humana. Pela sabedoria de entender que a vida é um sopro e pela felicidade infinita de ver que o dia de hoje amanheceu e ainda estamos todos aqui, diz o texto.

Na legenda da publicação, Angélica mais uma vez falou sobre o sentimento de gratidão que está sentindo depois de tanto apoio e mensagens de carinho que a família recebeu em meio ao caos que viveram:

Gratidão pela vida do Beni. Gratidão pelo amor, orações e carinho. Gratidão, gratidão!, escreveu a loira, que ainda é mãe de Joaquim e Eva.

Luciano Huck também já havia se pronunciado sobre o assunto através das redes sociais. O apresentador do Caldeirão publicou um vídeo do casal, que bastante abatido, agradece por todas as mensagens que recebeu enquanto Benício esteve internado. Em seguida, alertou ao público sobre a importância do uso do capacete enquanto se pratica esportes radicais.

A gente nunca se planeja para sofrer um acidente.É sempre quando a gente menos espera. Quando não devia acontecer. Quando estava tudo bem e, de repente, não está mais.Nosso filho foi socorrido depois de sofrer um acidente sério, graças a Deus, a equipe médica, a todas as orações de vocês. Mas nós demos sorte. E não dá pra contar com a sorte sempre.Por isso, eu espero que vocês aprendam o que nos aprendemos com esse acidente: usem capacete, escreveu Huck.