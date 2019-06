Lugares para surfar na Europa: opções no Centro de Portugal

Redação



Muita gente conhece o Centro de Portugal, região lusitana que fica entre Lisboa e Porto, como um destino de vilas charmosas e cidades históricas. No entanto, há algum tempo, o local tem despontado como uma das opções de lugares para surfar na Europa.

O destino vem atraindo turistas de diversas regiões. Seja para amadores ou profissionais do esporte, a região é bastante democrática para a prática do surfe.

Lugares para surfar na Europa

Nazaré

Nazaré, cidade litorânea localizada a 122 quilômetros da capital é uma boa pedida. Esta antiga vila de pescadores é privilegiada com um fenômeno da natureza: o Canhão da Nazaré, que é um cânion submarino que gera ondas gigantescas em uma das praias do destino, a Praia do Norte.

Os turistas que ficam entre a Praia do Norte e a Praia do Meio podem ver, de um lado, um mar tranquilo, e do outro, ondas que podem chegar a 30 metros. Elas aparecem no outono e no inverno, que vão de setembro a março em Portugal.

Em 2017, o recorde de maior onda surfada no mundo foi batido em Nazaré pelo brasileiro Rodrigo Koxa. Este fenômeno faz com que a cidade receba várias competições de surfe anualmente, como o “Nazaré Challenge” e etapas do “Big Wave Tour”, ambos da Liga Mundial de Surfe.

Peniche

Nazaré é um destino para surfistas experientes e aventureiros, mas não é o único do Centro de Portugal. Peniche, que fica ainda mais próximo de Lisboa, a 100 quilômetros, também atrai os fãs do esporte.

A península em que esta cidade se localiza parece ter sido feita especialmente para surfistas, pois possui praias voltadas para diferentes direções. Com isso, não importa quais são os ventos do dia, em alguma delas haverá ondas excelentes.

A praia dos Supertubos, por exemplo, é famosa por suas ondas perfeitamente tubulares. O local recebe, de 16 a 28 de outubro, o “Rip Curl Pro Portugal”, prova do World Surf League Tour que conta com os melhores surfistas do mundo.

A Praia do Baleal, por sua vez, é uma praia grande que, além de ser perfeita para surfar, tem uma beleza natural única.

Aveiro

Outra opção para aproveitar as ondas em Portugal fica em Aveiro, a 75 quilômetros de Porto. Ali, está a praia da Barra, muito extensa e com vários picos diferentes.

A 72 quilômetros de Aveiro está Figueira da Foz, onde ficam as praias de Buarcos, Cabedelo, Molhe Norte e Murtinheira. Mais ao sul, a praia de São Pedro de Moel é uma das mais pitorescas de Portugal, protegida do vento Norte por casinhas típicas ao seu redor.

Por fim, a apenas 67 quilômetros de Lisboa, existem diversos lugares incríveis para o esporte, como a Praia de Porto Novo, a Praia do Pisão, a Praia da Física e a Praia de Santa Cruz. Há algumas vilas próximas, mas nenhuma grande cidade, o que significa que elas são pouco concorridas e muito tranquilas.

A região abriga o Noah Surf House, um hotel dedicado ao mar e ao surfe. São oito quartos, 13 bangalôs e uma estrutura com jacuzzi, piscina, skate park, loja de equipamentos de surfe e restaurante na praia. Boas ondas, muito conforto, uma atmosfera positiva e experiências exclusivas fazem parte do pacote para quem se hospeda por lá.

Em frente ao hotel, a praia de Santa Cruz realiza, de 19 a 28 de julho, o Santa Cruz Ocean Spirit, um festival de esportes de onda, como surfe, bodyboard, longboard, skimboard, kayaksurf, waveski e bodysurf. É uma oportunidade não apenas para os atletas participarem e se desafiarem, mas para os amadores e amantes do esporte verem alguns dos melhores surfistas do mundo em ação.

