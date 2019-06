Vitórias garantem Santo André e São Bernardo nos play-offs

do Diário do Grande ABC



As duas equipes representantes do Grande ABC na Liga de Basquete Feminino estarão nos play-offs de quartas de final. Ontem à noite, Santo André/Apaba e São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip garantiram suas vagas na próxima fase ao vencerem seus jogos.

Fora de casa, as andreenses não deram chance a Sorocaba e triunfaram por 71 a 47. A melhor jogadora foi Izabela, que terminou com pontuação 20 em eficiência (17 pontos, sete rebotes e três assistências).

Já as são-bernardenses receberam o Sesi Araraquara e conseguiram se impor, vencendo por 65 a 54. O destaque do duelo, entretanto, foi Moura, da equipe do Interior. Ela alcançou 36 em eficiência (25 pontos – em 28 tentados –, seis rebotes e duas assistências).

São Bernardo finalizou como oitavo colocado e terá pela frente o líder Vera Cruz Campinas, com decisão fora de casa. Já Santo André, terceiro, define no Dell’Antonia diante do sexto, Sesi.